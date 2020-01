“Angelito Mirrey”, la nueva serie de Claro Video

“Angelito Mirrey” es el nombre de la serie que trata sobre un seductor empedernido, carismático y de buen corazón, que es interpretado por el actor Ángel Said, quien es el protagonista de esta comedia.

En exclusiva para Unotv.com habló un poco sobre esta historia que promete ser diferente y que se estrenará el próxima 30 de enero a través de la plataforma de Claro Video.

Su papá le dejó una herencia, pero él nunca supo trabajar y se la gastó toda, se muere el papá pero antes de morir él no sabe qué pasó con su mamá, no sabe si lo abandonó, entonces Angelito Mirrey sufre con ese tema de la mamá". Ángel Said, actor

También, contó que ante esta situación el personaje se vuelve popular y comienza a vivir con muchos lujos

El personaje no tiene dinero, pero tiene unas relaciones que ya las quisiera tener cualquiera, es amigo de los gobernadores, de todos los empresarios. Ocupa a sus amigos pero también los ayuda, así que es un buen personaje". Ángel Said, actor

El guionista colombiano Manuel Cubas, el productor Jonathan Tonatiuh y el actor Ángel Said se encargaron de darle el tinte a este personaje, basado en el famoso galán Mauricio Garcés. Además aprovecharon para mostrar diferentes paisajes paradisíacos de nuestro país como Puerto Vallarta y Acapulco.

En el elenco participaron actores como: Alma Cero, Martha Julia, Rosita Pelayo, Aida Pierce, Cepillín, Aleida Núñez, entre otros. Estos famosos, también hablaron sobre su experiencia en el proyecto.

Fue una cosa divertidísima, mi personaje es una entrenadora de lucha libre, entonces todo el conocimiento de la danza me sirvió en entrenamiento físico. Cuando haces las cosas con amor es como una bolita de nieve y mira, ahora vamos a estar por Claro Video, estoy muy entusiasmada". Alma Cero, actriz

Es un personaje muy peculiar, dentro de la comedia maneja tres personalidades, entonces está interesante porque va cambiando drásticamente”. Aleida, Nuñez, actriz

¡No te pierdas “Angelito Mirrey” este 30 de enero solo por Claro Video

