En redes sociales, una cuenta denominada @moonlightrecolourr retiró los supuestos filtros que utiliza Ariana Grande en Instagram, lo cual provocó que se viralizaran las imágenes de la famosa cantante y actriz sin ellos.

La cuenta que realizó la acción está dedicada a Ariana Grande. Los resultados difieren mucho de la apariencia que la cantante muestra en sus conciertos y apariciones en medios. Aquí, la muestra:

Las imágenes muestran cómo sería Ariana Grande sin maquillaje: luce pestañas muy largas, ojos color café y algunas pequitas.

Los comentarios respecto a las fotografías son, en su mayoría, positivos.

Hace unos días, la cantante aseguró que dejó de dar entrevistas por un tiempo porque consideró que sus comentarios eran sacados de contexto. La estadounidense de 26 años señaló en una que es sexista llamarla a ella y otras artistas “divas”, calificativo que no le gusta y que solo sirve para silenciar a las mujeres.

La palabra diva se lanza una vez que alguien tiene éxito, con todas las connotaciones equivocadas”. Ariana Grande, artista

Añadió:

"Sentía que cada vez que me encontraba en una posición en la que alguien intentaba decir algo para hacer clickbait o torcer mis palabras, bla bla bla, me defendía, y entonces la gente decía ohh ella es una diva. Pensé esto no tiene sentido”.

Desde su punto de vista, esto no pasa con los hombres, porque cuando ellos tienen que exponer sus opiniones o defenderse de ciertos ataques, se les acaba llamando "genios" o "brillantes", aunque eso no es siempre el caso.

