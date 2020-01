Ariana Grande enfrenta demanda por plagio

Ariana Grande, la popular cantante pop enfrenta una demanda por el supuesto plagio de la canción 7 rings, que, de acuerdo con Josh Stone, un rapero mejor conocido como Dot, tiene varios elementos de su canción Yo need it, I got it.

Aunque la canción fue lanzada por Ariana Grande en 2019, no fue sino hasta apenas el 16 de enero de 2020 que el rapero en compañía de su abogado se presentó ante un juzgado en la ciudad de Nueva York para interponer la demanda contra la también actriz.

De acuerdo con el rapero que acusa de plagio a Ariana Grande, dos expertos musicólogos forenses analizaron ambos temas y encontraran las similitudes, por lo que decidió acudir a las autoridades de Estados Unidos.

Señalaron que el tema de Ariana Grande contiene líricas muy similares a las del rapero, pero enfatizaron sobretodo una parte de las canciones en específico: “I want it, I got it. I want it, I got it” (“lo quiero, lo tengo”, en español), que la joven estrella pop pronuncia de manera similar a como la frasea el rapero, cuya canción dicta “You need it, I got it. You want it, I got it” (lo necesitas, lo tengo, lo quieres, lo tengo).

El rapero Josh Stone además señaló que su tema musical publicado en 2017 fue presentado a varios ejecutivos en la industria de la música, entre los que se encontraba el productor Tommy Brown, productor que ha trabajado en varias ocasiones con Ariana Grande, ocasiones en las que se incluye la canción por la que se generó la demanda.

La escandalosa demanda llega a la cantante de pop a pocos días de la celebración anual de los Premios Grammy, y en los que Ariana Grande se encuentra nominada con la canción con supuesto plagio a Mejor Grabación del Año.

Hasta el momento, la cantante y actriz estadounidense no se ha pronunciado por la demanda por plagio que enfrenta.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?