Así debes reaccionar cuando tu pareja te grita

Es probable que cuando te enojes con tu pareja alguno de los dos, o los dos, llegan a levantar la voz y/o gritar, es por eso que Maggie trae cuatro trucos para suavizar el conflicto y resolverlo de la mejor manera.

Hacerle notar que está gritando

Te imaginas que llegas tarde y tu pareja ya te espera colérica y llena de furia, por lo que comienza a reclamar y gritar: “¿Dónde andas?, ¿Mira cómo vienes?, etc.”. Ante esto lo que tienes que hacer es decirle de manera muy calmada: “te das cuenta que estás gritando”.

El 80% de los casos deja de gritar.” Maggie Heygi

Cuestiona por qué te grita

Si tu pareja es del 20% que no deja de gritar, es importante que le reiteres y le hagas saber que te está gritando y le cuestiones el por qué; dile claramente, “¿por qué me estás gritando? me molesta que me grites”.

Es importante que utilices las palabras “por qué”; de acuerdo con Maggie, los estudios de conducta indican que al utilizar esa palabra, la otra persona se vuelve más receptiva y baja la guardia; “de ese 20% que quedaba, la mitad deja de gritar”, explica Maggie

Exige que deje de gritar

Para ese 10% que no deja de gritar, lo que tienes que hacerle es exigirle que deje de gritar, recuerda que tu tono de voz tiene que ser ecuánime, recto, serio y sin ofender.

No discutas

Finalmente Maggie recomienda que si estás en una discusión y también te empiezas a alterar, todos estos consejos no van a funcionar; “tienes que ser ecuánime y tranquilo”, recomienda Maggie.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?