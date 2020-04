Así despidieron famosos al cantautor español Luis Eduardo Aute

A unas horas de que se conociera la noticia del fallecimiento del cantautor Luis Eduardo Aute, artistas y otros personajes de la cultura se han pronunciado para rendir un homenaje y despedir a este ícono de los escenarios españoles y mundiales.

A través de sus redes sociales, amigos, admiradores y compañeros han plasmado diversos mensajes de dolor y admiración por Luis Eduardo Aute, quien permanecía hospitalizado en Madrid.

El mundo de la cultura ha hecho de las redes sociales un escaparate para rendir homenaje y dar el último adiós al también pintor y poeta.

El músico Ángel Stanich, escribió:

“Descanse maestro. Haremos por no olvidarle. Por el alma de su cuerpo, aunque cueste adaptarse. Este mundo no lo entiendo, este 'cura' no es mi padre. Don Luis Eduardo Aute, saliste despacio del cine. Al alba te marchaste. Pasó por aquí el misterio".

Por su parte, el reconocido cantante Alejandro Sanz, también publicó en su cuenta de Twitter:

"Quien no tenga sueños que se disponga a tener sueños. Descansa maestro". Por su parte el interprete Raphael, escribió: “Se nos acaba de ir Luis Eduardo Aute. Una gran pérdida que vamos a extrañar mucho. Te llevas mi admiración y respeto".

Asimismo, artistas como Fermín Muguruza, Ismael Serrano, el dúo musical Estopa, el cantante Loquillo, el compositor Pancho Varona, Nega; integrante de Los Chikos del Maíz, entre otros, hicieron públicas sus condolencias, ante el fallecimiento.

De igual modo, los fanáticos del artista, expresaron su dolor como en cantautor Pedro Guerra:

"Nosotros solo pasábamos por aquí, pero tu te quedarás para siempre".

Raphael ha lamentado esta "gran pérdida" al tiempo que ha confesado su admiración y respeto por Aute.

"Era imposible no quererte. Buen viaje compañero. Desde ahí arriba nos seguirás inspirando", ha expresado Mónica Naranjo por su parte también en Twitter.

Asimismo, la Academia de Cine ha sido la encargada de destacar la faceta de cineasta de Aute, quien escribió y dirigió las cintas "Un perro llamado dolor" (2001) y "Delirios de amor" (1986).



Hasta Amnistía Internacional ha querido destacar que Aute "puso su talento también al servicio de los derechos humanos" y colaboró con ellos. "Una de sus contribuciones universales fue la belleza de la canción "Al Alba", contra la pena de muerte en España. DEP", han añadido.

