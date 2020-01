Bad Bunny rindió tributo a Kobe Bryant con una canción

Este martes Bad Bunny lanzó una canción llamada “6 rings” como homenaje a Kobe Bryant, quien falleció este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero.

La canción tiene una duración de dos minutos en los que narra la admiración que le tenía al deportista.

Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié, mil emociones, muchas veces me pusiste de pie. Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón"

En este tema el cantante alude a los cinco títulos que obtuvo del deportista de la NBA con Los Lakers y aclara que el sexto fue el que tuvo con su matrimonio y familia.

Más de 5 jugadores al mismo tiempo para pararte, nos parecíamos en que hacíamos arte. Black Mamba forever, por siempre vamos a recordarte”

El cantante también mencionó los 81 puntos que logró Kobe Bryant en un partido, siendo la segunda mayor anotación individual en un encuentro en la historia de la liga de básquetbol estadounidense.

Digan lo que digan para mí serás el mejor. Descansa en paz con el señor”

En otra de las estrofas hizo alusión a la muerte de la hija del deportista, Gianna María, quién murió junto con él en el accidente.

Pensando que una se fue contigo me descontrolo pero no, eso es para que en el cielo no juegues solo”.

Esta canción fue compartida a través de la plataforma de SoundCloud.

El cantante también compartió un mensaje de condolencias en su cuenta de Instagram, expresando su sentir con la noticia.

Este hombre ha sido inspiración en muchos aspectos para yo poder ser lo que soy hoy. Descansa en paz. Gracias por inspirarme tanto". Bad Bunny

Reacciones en redes sociales

Tanto los fanáticos de Kobe Bryant como los de Bad Bunny reaccionaron emotivamente ante la letra de esta canción.

