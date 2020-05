“Bajo la mesa”, el nuevo sencillo de Sebastián Yatra a lado de Morat

Sebastián Yatra y la banda Morat, lanzaron su nueva canción este jueves titulada “Bajo la mesa”. El tema habla de lo que siente una persona cuando se enamora de otra y de todas las sensaciones que se viven en un momento así.

No suelo hablar delante de la gente y no sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza. Yo sé que tú no estás aquí por error, si estoy muriendo por ti que me revivan tus besos". Letra Bajo la mesa

Yatra y Morat no fueron los únicos que colaboraron con la canción, Cali y El Dandee también pusieron de su parte, al igual que el productor Andrés Torres.

Debido a la cuarentena que se está viviendo en casi todo el mundo por el coronavirus, los artistas decidieron hacer un video animado para contar esa historia de amor en un mundo lleno de imaginación.

Todos “bajo la mesa”

Sebastián Yatra aprovechó el lanzamiento de su nueva canción para invitar a todos sus seguidores a través de Instagram a compartir una foto de ellos “bajo la mesa”.

Acaba de salir #BajoLaMesa al lado de @morat y estamos felices leyendo todos sus comentarios. Quiero ver tu foto bajo la mesa".

Esta publicación lleva más de 600 mil “me gusta” y cientos de comentarios aplaudiendo su idea.

Por su parte, Juan Pablo Isaza, miembro de la banda Morat, realizó un live en Instagram y habló con muchos de sus seguidores acerca del estreno de esta canción.

Durante esta transmisión el cantante mencionó que a este video le fue muy bien en YouTube en las primeras horas de su estreno, ya que llegó a más de un millón de reproducciones.

¡Checa el video!

