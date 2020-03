Billie Eilish protesta contra “body shaming” en concierto

La cantante y compositora estadounidense de 18 años, Billie Eilish, protestó durante un concierto realizado en Miami, Florida, contra el “body shaming” (humillación corporal en español) que recibe por medio de comentarios de sus detractores, quienes especulan que la artista se cohíbe por su apariencia física y que por eso viste holgada durante sus presentaciones.

El “body shaming” es un tipo de acoso a través del cual se violenta a una persona con apoyo de una crítica basada en la forma, tamaño o apariencia de su cuerpo. Durante el concierto, Billie Eilish proyectó un video en el que se muestra a la cantante quitándose la ropa bajo una atmósfera rojinegra y quedándose tan sólo con el sujetador, causando desconcierto entre sus seguidores.

Tienes opiniones sobre mis opiniones, música, ropa, cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo elogian. ¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más suave? ¿Más alta? ¿Quieres que esté callada? ¿Te provocan mis hombros? ¿Mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?". Billie Eilish.

En la punta del éxito

La canción "Bad Guy", de Billie Eilish, ha sido reconocido por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) como el sencillo más importante de 2019. La canción fue el quinto sencillo del álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, primero en la carrera de la joven.

El álbum fue lanzado en marzo de 2019. Entre los reconocimientos que Billie Eilish ganó por "Bad Guy" se encuentran el disco y la canción del año en los premios Grammy, celebrados a inicios de 2020, que la convirtió en la más joven en ganar la categoría.

En un comunicado de prensa, Frances Moore, directora ejecutiva de IFPI, expresó que Billie Eilish ha sido una sorpresa al desafiar al género. "Es una artista que aborda temas importantes como la salud mental en sus letras, que claramente resuenan con sus fanáticos en todo el mundo. Deseamos su éxito para lo que sin duda será otro año destacado".

