El músico estadounidense Bob Dylan volvió a sorprender a su fanáticos con un nuevo tema que estrenó este viernes : “I Contain Multitudes”, es la segunda canción que lanza de manera inesperada en menos de un mes.

Después del lanzamiento de la canción “Murder Most Foul”, una pieza de 17 minutos, su primera composición nueva en ocho años, el músico estadounidense publicó este nuevo tema.

El único anuncio o pista que brindó fue un misterioso tuit que puso el jueves con el hashtag #IContainMultitudes, que la final resultó ser el título del nuevo tema.

Hoy, mañana y ayer también

Las flores están muriendo como todas las cosas

Sígueme cerca, me voy a Bali Balian

Perderé la cabeza si no vienes conmigo

Me alboroto con el pelo y lucho peleas de sangre

Contengo multitudes” Bob Dylan

La nueva canción del músico de 78 años ya se encuentra en todas las plataformas para poder ser escuchada.

Con ese tono de voz oscuro y poca instrumentación (guitarra y arpa) la letra se desarrolla con el autor recitando más que cantando.

Sin embargo, no se han dado conocer más detalles de las canciones que Dylan ha publicado, pero muchos fanáticos han expresado en redes sociales que ambas canciones (“I Contain Multitudes” y “Murder Most Foul”) podrían formar parte de las mismas sesiones de grabación, anticipando lo que podría ser un nuevo disco.

De concretarse la nueva placa del músico ganador del Premio Nobel, sería el primero con composiciones propias en ocho años desde “Tempest” y el siguiente después de “Triplicate” en 2017, donde hizo nuevas versiones de 30 clásicos estadounidenses.

Pero hasta el momento, ni su discográfica, Sony, ni las redes sociales del músico han informado al respecto.

“I Contain Multitudes” dura 4 minutos con 38 segundos y hace referencia en su título a uno de los versos más célebres del poeta y humanista estadounidense Walt Whitman pero la letra indica que Dylan habla de sí mismo:

Soy como Ana Frank, como Indiana Jones

Y los chicos malos británicos, The Rolling Stones

Voy directo al borde, voy directo al final” Bob Dylan

