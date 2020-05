Bob Marley: su legado en el reggae y algunos datos curiosos

Dentro de los géneros musicales, hay personalidades que han hecho grandes atribuciones; el reggae no es la excepción: Bob Marley es, hasta ahora, uno de los íconos, tanto visuales como musicales, de ese género, de la música jamaiquina y del movimiento rastafari.

Más sobre el tema: ¿Quién es Jah en la cultura rastafari?

El 11 de mayo de 1981, Bob Marley murió en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos; por ello, en este aniversario de su fallecimiento, te contamos algunos datos curiosos del músico, guitarrista y compositor jamaicano, líder de las bandas de reggae The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1980).

Foto: www.bobmarley.com

Sobre su vida

Bob Marley nació el 6 de febrero de 1945 en la comunidad rural de Nine Mile, Saint Ann, Jamaica

Estuvo lejos de su padre (Norval Marley) durante la infancia debido a que viajaba mucho y se enlistó a las Fuerzas Armadas Británicas para la primera Guerra Mundial.

La última vez que Bob vio a su padre fue cuando tenía cinco años.

Durante su juventud Bob conoció a Bunny Wailer, con quien comenzó a hacer música con The Wailers

Sus principales influencias musicales eran Ray Charles, Curtis Mayfield, Brook Benton y Fats Domino.

Foto: www.bobmarley.com

Es aquí cuando comienza a abrirse el camino de Bob

A los 16 años conoció a Jimmy Cliff, protagonista de la inmortal película jamaicana "The Harder They Come"

protagonista de la inmortal película jamaicana Jimmy le presentó al productor Leslie Kong, para quien grabó sus primeras canciones: "Judge not", "Terror" y "One more cup of coffee”.

le presentó al productor para quien grabó sus primeras canciones: "Judge not", "Terror" y "One more cup of coffee”. Por esas canciones sólo le pagaron a Marley 20 dólares ; según versiones, Bob le dijo a Kong que algún día ganaría mucho dinero con sus canciones y que él no podría disfrutarlo.

; según versiones, le dijo a que algún día ganaría mucho dinero con sus canciones y En 1966 conoció y se casó con Rita Anderson y se mudó junto con su madre, Cedella Booker, a Delaware, Estados Unidos.

Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry, Jamming, Redemption Song y, junto con The Wailers, Three Little Birds, así como el lanzamiento póstumo Buffalo Soldier.

El álbum recopilatorio Legend, lanzado por Island Records en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia con 15 discos de platino en los Estados Unidos y más de 28 millones de copias en todo el mundo.

Foto: www.bobmarley.com

El legado de Bob Marley en el mundo

La influencia de Bob Marley sobre varias poblaciones sigue siendo incomparable, independientemente de la raza, el color o el credo.

De acuerdo con la página oficial bobmarley.com, la música revolucionaria pero unificadora de Bob ha desafiado el racismo, un fenómeno que sufrió desde su infancia y uno de los motivos por los que sus padres no permanecieran unidos.

En agosto de 2008, dos músicos de los países afectados por la guerra de Serbia y Croacia (anteriormente provincias de Yugoslavia) develaron una estatua de Bob Marley durante un festival de música rock en Serbia; la inscripción del monumento decía: "Bob Marley fighter for freedom armed with a guitar" (Bob Marley, luchador por la libertad armado con una guitarra).

En Koh Lipe, Tailandia, el cumpleaños de Bob Marley se celebra durante tres días con un festival cultural.

En Nueva Zelanda, su vida y su música son ahora componentes esenciales de las celebraciones del Día Waitangi, en honor al tratado unificador firmado entre los colonos europeos del país y su población indígena Maorí.

Cuando Bob visitó Nueva Zelanda para un concierto en el Western Springs Stadium, los maoríes lo saludaron con una canción tradicional y una ceremonia de baile reservada para dignatarios visitantes.

En abril de 1981, Bob Marley recibió el tercer honor más alto de Jamaica, la Orden del Mérito, por su destacada contribución a la cultura de su país.

Diez días después de la muerte de Bob Marley, el Gobierno de Jamaica le dio un funeral de Estado como el honorable Robert Nesta Marley Om, al que asistieron el primer ministro Edward Seaga y el líder del partido de oposición Michael Manley.

Foto: www.bobmarley.com

Cientos de miles de espectadores se alinearon en las calles para observar la procesión de autos que se abrían paso desde Kingston hasta el lugar de descanso final de Bob, un mausoleo en su lugar de nacimiento de Nine Miles.

Sin embargo, la leyenda de Bob Marley y The Wailers sigue viva, y treinta años después de la muerte de Bob marley, su música sigue siendo tan vital como siempre en su celebración de la vida y encarnación de la lucha, destacó la pagina oficial del cantante.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?