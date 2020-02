Bon Jovi se inspira en John F. Kennedy para portada de su nuevo álbum

La banda de rock Bon Jovi replicó una fotografía del expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, tomada en 1962, para la portada de su nuevo álbum titulado 2020. En ella aparece el vocalista de la agrupación, Jon Bon Jovi, en una imagen similar a la del mandatario.

A través de su sitio oficial la banda creada en 1983, el vocalista explicó por qué se utilizó su imagen simulando la fotografía de John F. Kennedy.

"Vi esta foto y me pregunté qué estaría pensando el presidente. Como hay muchas canciones con conciencia social en el disco y mi admiración por la foto de JFK, le pedí al fotógrafo Clay McBride que la capture como portada de Bon Jovi 2020", Jon Bon Jovi, cantante.

La fotografía en la que se inspiró Bon Jovi muestra a John F. Kennedy reflexionando, detalló el cantante.

"La inspiración para la portada de Bon Jovi 2020 es una foto de John F. Kennedy, tomada por Michael Ochs en agosto de 1962. Representa al presidente reflexionando literal y figurativamente sobre una multitud en California". Jon Bon Jovi, cantante.

De acuerdo con lo declarado por el vocalista de la banda en entrevistas previas, este nuevo trabajo de estudio de los originarios Nueva Jersey, es una reflexión sobre el año electoral por el que atraviesa su nación, pues el anterior album This House is not For Sale, retrató temas más personales como la salida de la banda de Richie Sambora, en 2013.

El nuevo material discográfico de la agrupación que ha colocado éxitos como “Runaway”, “Living On A Prayer”, “It’s My Life”, saldrá el próximo 15 de mayo bajo el nombre: Bon Jovi 2020. Y ya cuenta con dos temas lanzados, “Unbroken” y “Limitless”, disponibles en plataformas digitales para todos los fans de la banda de rock de los años 80 y que se ha mantenido generación tras generación.

