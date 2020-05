Este domingo Bono cumplió 60 años y a través del sitio web de la banda U2 compartió las 60 canciones que han “salvado su vida”.

Estas son algunas de las canciones que me salvaron la vida. Las que no podría haber vivido sin, las que me llevaron de allí hasta aquí, de cero a 60 a través de todos los rasguños, todo tipo de molestias, de lo serio a lo tonto y la alegría”. Bono

La lista de reproducción de más de cuatro horas se extiende desde sus años formativos de la adolescencia hasta colaboraciones posteriores con algunos de sus héroes, así como canciones de artistas más jóvenes como Billie Eilish.

Quiero agradecer a cada banda y a todos los que ayudaron a hacerlas. Quiero tratar de explicar mi fascinación". Bono

Algunos de los artistas que aparecen en esta lista son: Kanye West, Luciano Pavarotti, Daft Punk, Sex Pistols, Kanye West, David Bowie, The Beatles, Elton John, Adele, Coldplay, Massive Attack, Lady Gaga, Lou Reed, entre otros.

Este es el top 10 de las canciones favoritas de Bono:

Luciano Pavarotti, Bono & Zucchero – “Miserere”

Sex Pistols – “Anarchy In the UK”

Kanye West – “Black Skinhead”

Billie Eilish – “everything i wanted”

David Bowie – “Life on Mars?”

The Beatles – “I Want to Hold your Hand”

Ramones – “Swallow My Pride”

The Clash – “Safe European Home”

Public Enemy – “Fight The Power”

1Patti Smith – “People Have the Power”

Cartas de agradecimiento

Bono también mencionó que por cada canción le escribirá una carta de agradecimiento a ese artista, así que hasta el momento en el sitio web se pueden ver apenas cinco cartas.

Sobre la canción “Everything I Wanted”, Bono le escribió a Billie Eilish lo siguiente:

Me adentro en tu canción y es una belleza oscura, dolorosamente vulnerable y escalofriante, pero a la vez despreocupada aunque no provoca angustia. Lo expresas para poder domar el sentimiento que alberga”. Bono

Al escribirle a Duncan, hijo de David Bowie, recuerda que escuchaba esa canción mientras se escondía debajo de sus sábanas.

La canción respondía una pregunta mucho más importante cuando tenía 13 años ¿Hay vida inteligente en la tierra? Fue una prueba para mi”. Bono

Para los miembros del grupo Kraftwerk, que perdieron a uno de sus integrantes esta semana, Bono relata cómo “The Man Machine” le robó el corazón y la mente cuando era adolescente.

Es una canción que dio vida a un futuro que ahora se ha vuelto tan familiar, que es fácil olvidar lo extraño que era". Bono

A Shara Nelson y Massive Attack , él les agradece por el tema "Safe From Harm".

Gracias por darme permiso para no dejar ir la ira detrás de toda vulnerabilidad”. Bono

En el transcurso de las semanas, Bono seguirá publicando las otras cartas para todos los artistas que se encuentran en la lista.

