Bradley Cooper reaparece con su pequeña hija en las calles de Nueva York

Bradley Cooper disfrutó de un tierno momento a lado de su hija Lea, mientras paseaba por las calles de Nueva York en medio de la cuarentena que se está viviendo por el coronavirus.

El actor de 45 años, se dejó ver con una diadema rosa de su hija en el cabello, una camiseta blanca, jeans y zapatos de cuero; mientras que la pequeña lucía una falda, suetér y zapatos del mismo color.

El famoso se aseguró de que su pequeña permaneciera a salvo mientras él sostenía su mano en lo que cruzaban la calle juntos. Ambos traían su cubrebocas como parte de las medidas sanitarias que se están llevando a cabo para enfrentar el coronavirus.

La separación de Bradley Cooper e Irina Shayk

Bradley Cooper e Irina Shayk se separaron en 2019 después de haber estado cuatro años juntos, sin embargo son una pareja que se lleva bien, ya que el actor visita seguido la casa de la modelo y varias fuentes cercanas han asegurado que pasa el suficiente tiempo con su hija Lea.

Respecto a la separación, Irina Shayk reveló a inicios de año en una entrevista que "las grandes personas no necesariamente tienen que hacer una buena pareja".

Creo que hemos tenido mucha suerte de experimentar lo que tuvimos el uno con el otro. La vida sin Bradley ha sido un terreno completamente nuevo para mí". Irina Shayk

También reveló algunos aspectos sobre como es ser madre soltera y a la vez seguir trabajando en lo que mas le apasiona.

Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora y proveedora. Confía en mí, hay días en que me despierto y pienso: Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando". Irina Shayk

Hasta el momento la pareja no ha iniciado ninguna batalla legal para que con quien debería vivir su pequeña hija Lea.

