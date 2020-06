Brian May de la banda Queen fue elegido como el mejor guitarrista de la historia

Brian May, miembro de la banda Queen, fue nombrado como el mejor guitarrista de la historia, de acuerdo con la revista Total Guitar, una de las publicaciones más reconocidas en el ámbito musical. El guitarrista superó a otros músicos como Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eddie Van Halen y Stevie Ray Vaughan.

May mostró su agradecimiento a través de redes sociales y dijo sentirse muy contento por este logro.

¡Todavía sin palabras! Pero estoy feliz de poder inspirar tales trabajos en personas con talento. Sigan deslizándose, amigos, a veces siento que algunos de ustedes artistas me conocen de una manera que yo no conozco. Gracias por los adorables cumplidos” . Brian May

El creador de los solos en canciones como “Bohemian Rhapsody”, “Don’t Stop me Now” o “Somebody to Love” también expresó que esto jamás lo esperó y que realmente se siente orgulloso.

No diré nunca que soy un gran guitarrista en el sentido de ser virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que hice fue haber llegado a la gente. Creo que sencillamente intento tocar con mi corazón y se trata de eso”. Brian May

May añadió que su ídolo siempre ha sido Jimi Hendrix, a quien definió como un “hombre que vino de otro planeta".

Brian May y la cuarentena

El guitarrista reveló que en mayo sufrió un ataque el corazón, mientras se encontraba cumpliendo la cuarentena en su casa de Londres. En un video publicado en su cuenta de Instagram contó que se sintió verdaderamente mal y que vivió una semana de “agonía”.

Tenía tres arterias que estaban congestionadas y en peligro de bloquear el suministro de sangre a mi corazón. No tenía ni idea de que estaba en riesgo, pude haber muerto”. Brian May

A pesar de la situación, el músico lo intentó tomar con gracia y dijo que esto pudo haber sucedido ya que lleva más de 50 años cargando una guitarra con su hombro izquierdo.

En abril May, el baterista Roger Taylor y el cantante Adam Lambert lanzaron una nueva versión del tema “We Are The Champions” como símbolo de apoyo a todos los médicos que se encuentran luchando contra el coronavirus.

