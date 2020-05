Brian May, guitarrista de Queen, reveló que tuvo un infarto

El legendario guitarrista de la banda británica Queen, Brian May reveló que en las últimas semanas sufrió un infarto, motivo por el que le tuvieron que colocar tres stents coronarios.

Brian May contó a través de su cuenta de Instagram que recibió una operación, “les agradezco desde el fondo de mi corazón porque salí con un corazón que es muy fuerte ahora, así que creo que estoy en buena forma", narró el músico en un largo video titulado "Mis aventuras médicas".

El guitarrista narró de Queen que días atrás se había desgarrado un glúteo mientras realizaba trabajos de jardinería en su casa, y explicó cómo sucedieron los hechos y cuáles fueron las verdaderas causas de sus padecimientos.

El también astrofísico, narró que "el resto de la historia es un poco más extraña y realmente un poco más impactante. Pensé que era un tipo muy saludable y todos dicen que tengo una presión arterial y un ritmo cardíaco excelente, y me mantengo en forma en mi bicicleta, hago buena dieta, sin demasiada grasa", recordó el músico.

El músico de Queen explicó que en medio de toda “la saga dolorosa de la parte trasera” tuvo un pequeño ataque al corazón.

No es algo que me haya hecho daño. Fueron alrededor de 40 minutos de dolor en el pecho y opresión y esa sensación en los brazos y sudoración” Brian May

May narró que fue llevado al hospital por su médico y que, tras la realización de un angiograma, se le planteó la posibilidad de hacer un triple by-pass o colocar los tres stents coronarios al comprobar que había tres arterias tapadas.

Tras la experiencia Brian May recomendó a las personas mayores de 60 años que se realicen los chequeos necesarios.

Tengo la sensación de que, como todos, a partir de los 60 años de edad, deben hacerse un angiograma, ya sea que tengan algún problema o no, porque es lo único que puede decirte cómo estás. (...) tenía buena salud pero nada decía que estaba a punto de estar en problemas reales, porque podría haber muerto por eso.” Brian May

May concluyó diciendo que todos tienen que revisarse “porque lo que parece ser un corazón muy saludable puede no serlo".

