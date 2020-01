Britney Spears: de “Princesa del Pop” a pintora; exhibirá obras en Francia

La cantante estadounidense Britney Spears, la "Princesa de Pop", debutará como pintora con su primera exposición de lienzos en una galería ubicada en Figeac, Francia; la exposición inaugural de la intérprete de "Baby one more time" y "Oops!.. I did it again" está intitulada Sometimes you just gotta play (A veces solo tienes que jugar).

La galería de arte Sympa informó a través de sus redes sociales respecto a las obras de Britney Spears como pintora:

Estamos encantados de anunciar que inauguramos la primera exposición individual de Britney Spears como pintora en nuestra galería de arte el próximo sábado, día 18 de enero de 2020”.

Una de las piezas centrales de la muestra de Britney Spears como pintora es un cuadro de flores de acuarela que la "Princesa del Pop" donó hace tres años para reunir fondos para los familiares de las víctimas del tiroteo ocurrido en el festival musical Route 91 Harvest. La galería compartió en sus redes sociales el video en el que Spears se encuentra en el jardín de su casa y pinta su obra con música de fondo del compositor y pianista austriaco Wolfgang Amadeus Mozart.

Una carrera de altos y bajos

Con más de dos décadas en los escenarios musicales y 250 millones de discos vendidos, la "Princesa del Pop" Britney Spears llegó el 2 diciembre de 2019 a los 38 años, con una carrera de altibajos, envuelta siempre en polémicas y escándalos; sin embargo, nunca ha dejado de cantar.

La aventura comenzó cuando Britney cumplía 11 años y hacía su debut en el programa televisivo "El club de Mickey Mouse" (1992). Pero la fama le llegó con el álbum Baby one more time, que en junio pasado cumplió 20 años y que, sólo en Estados Unidos, de acuerdo con la Recording Industry Association of America, ha vendido más de 14 millones de discos.

