Buenas noticias: Roger Waters tendrá otra fecha en México

El popular músico Roger Waters, el genio creativo de Pink Floyd, anunció una segunda fecha para presentarse en México. Será el 8 de octubre en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Así lo anunció el propio Roger Waters a través de su cuenta oficial de Instagram, en dónde colocó el poster de su gira "This is not a drill", el cual tiene ya la nueva fecha luego de que se agotaron las entradas para la primer fecha que tenía prevista en la capital de nuestro país para el 7 de octubre.

El poster de la gira, que promete transformar el Palacio de los Deportes con un escenario central de 360 grados, fue acompañado con información general de la nueva presentación del legendario Roger Waters.

De acuerdo con la información, la venta de los boletos para la segunda fecha el espectáculo del exbajista de la banda británica será el 20 de febrero a las 11 horas.

El costo de los boletos para ver a Roger Waters oscilan entre 780 pesos hasta arriba de los dos mil pesos.

Tras el anuncio, los fanáticos del músico británico, cuya última presentación en nuestro país fue en 2018, celebraron la nueva fecha y pidieron que tuviera más presentaciones o diversas ciudades en tierras aztecas, como Monterrey.

Además de invitar al músico a tener presentaciones en países latinoamericanos como Argentina, Perú, Brasil, Ecuador y Chile.

La emblemática presentación de Roger Waters en el Zócalo

En 2018 después de haberse presentado dos días en el Foro Sol, Roger Waters tuvo un concierto masivo en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Al evento se calcula que asistieron aproximadamente 200 mil personas que se congregaron la plancha y calles aledañas.

En aquella ocasión se pronunció en favor de los 43 estudiantes desaparecidos, todos de la escuela Normal rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero.

