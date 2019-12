Charlize Theron detalla cómo su madre mató a su padre frente a ella

Después de años de silencio, la actriz Charlize Theron reveló cómo fue el momento en que su madre, Gerda, asesinó a su padre, Charles Theron, cuando ella tenía 15 años. Durante una entrevista para la Radio Pública Nacional (NPR por sus siglas en inglés) reveló el momento en que terminó el circulo de violencia domestica que padecía ella y su madre.

“Mi padre estaba tan borracho que no debería haber podido caminar cuando entró a la casa con una pistola. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación apoyadas contra la puerta porque él estaba tratando de empujarla para abrirla”, Charlize Theron, actriz.

Y continúa:

“Dio un paso atrás y disparó contra la puerta tres veces. Ninguna de las balas nos impactó, lo que fue un milagro"

Ese junio de 1991, tras los disparos por parte del padre de la actriz, su madre, quien también portaba un arma de fuego a manera de densa, disparó contra su agresor montándolo.

“(Fue) en defensa propia, ella terminó con la amenaza”, sentenció la actriz, Charlize Theron.

La reconocida actriz y ganadora del Oscar afirmó que no le da vergüenza hablar sobre el caso de violencia familiar que padeció durante su infancia y parte de su adolescencia.

“Creo que cuanto más hablamos de estas cosas, más nos damos cuenta de que no estamos solos en nada de eso. Creo que, para mí, esta historia siempre ha tratado sobre crecer con adictos y lo que eso le hace a una persona”, Charlize Theron, actriz.

Además, Charlize Theron quien se encuentra promocionando la cinta que cuenta el caso de mujeres acosadas por el presidente de Fox News, Roger Ailes, reveló una situación de acoso del que fue víctima al inicio de su carrera artística.

De acuerdo con lo vertido en la entrevista, la actriz refirió que en 1994 un famoso director la invitó a su casa a una audición. Cuando apareció, encontró al cineasta bebiendo y en pijama. Él tocó su pierna a lo que Charlize Theron se disculpó y salió de a toda prisa.

Años después entendió que había sido víctima de acoso.

“Me culpo mucho a mí misma... que no dije todas las cosas correctas, y que no le dije que se fuera al diablo, y que no hice todas esas cosas que tanto quiero creer que haremos en esas situaciones", Charlize Theron, actriz.

En el reciente trabajo de la actriz interpreta a la expresentadora de la cadena Megyn Kelly, quien escribió sobre el acoso y acercamientos no deseados del ejecutivo en su libro Seattle for mor (2016).

