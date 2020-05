Cher canta en español canción de ABBA

La cantante estadounidense Cher estrenó una versión en español de Chiquitita, tema interpretado por el grupo sueco ABBA, con la intención de recaudar fondos para quienes se encuentran haciendo frente al COVID-19, y salvaguardar a los niños ante cualquier emergencia sanitaria que se atraviese en el mundo.

A través de distintas plataformas de música, Cher estrenó la versión en español e inglés de Chiquitita, aunque la primera destaca por representar su debut cantando en este idioma.

Las ganancias obtenidas por ambas producciones irán a la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) que, a lo largo de su historia, se ha destacado por hacer llegar atención médica, educación y ayuda de emergencia a niños.

Cabe aclarar que, esta no es la primera vez que Cher interpreta el tema de ABBA, pues en 2018 lanzó el álbum Dancing Queen, el cual incluyó canciones como Chiquitita, The Winner Takes It All, Waterloo, Fernando, entre otros, luego de su participación en la secuela de Mamma Mia!, cinta basada en el musical homónimo creado a partir canciones de la agrupación sueca.

Fue durante el concierto titulado UNICEF Won’t Stop, que se realizó de manera virtual, donde la cantante estrenó el video oficial de la versión en español de Chiquitita,

La carrera de Cher

La también actriz ha incursionado en diversos géneros musicales, su notable trabajo en cine la han convertido en una de las figuras más influyentes de la cultura pop. En el Séptimo Arte ha participado en películas como Mask, Hechizo de Luna, Mermaids, Silkwood, Mamma Mia! here we go again.

En sus producciones musicales destacan los títulos:

Black Rose

Closer to the Truth

Living proof

Believe

Love hurts

Cher

Prisioner

Stars

Gypsys

Tramps & Thieves

With Love

Mientras que ABBA, grupo sueco de música pop que alcanzó fama en países de habla inglesa fuera de Europa, Entre sus éxitos musicales se encuentran Dancing Queen, Money, money, money, Mamma mia!, Chiquitita, Fernando, Waterloo, Honey, honey.

