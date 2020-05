La famosa cantante Cher cumplió 74 años de edad en medio de la nueva pandemia del coronavirus (COVID-19); en un mensaje en su cuenta de Twitter agradeció a sus millones de fanáticos por todo el cariño que le dan.

¿Qué puedo decir? Ustedes son los mejores y no puedo creer que soy tan vieja. No puedo encontrar palabras para agradecerles”. Cher, cantante

Un mensaje que llamó la atención fue el de un pequeña de nombre Arizona, quien felicitó en español a la famosa cantante.

La cantante, recientemente, sorprendió al interpretar el tema Chiquitita en español.

Algunos datos de Cher

Su verdadero nombre es Cherilyn Sarkisian; cuenta con más de cinco décadas dedicada a la música. La nacida en El Centro, California, ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Durante su carrera ha logrado diversos reconocimientos, entre los que se destacan un Oscar, como mejor actriz por su papel en Hechizo de Luna, en 1988, así como un premio en el Festival de Cine de Cannes, en 1985, con Máscara.

Entre sus proyectos en el séptimo arte se incluyen Silkwood, Las brujas de Eastwick y Burlesque. En la televisión triunfó con su aparición en los programas The Sonny & Cher Comedy Hour y The Cher Show.

En 1969, se casó con Sonny Bono; después de años de gira y éxito con el dueto Sonny y Cher, y tras el nacimiento de su hija Chastity, que luego se transformó en Chaz, la pareja anunció su separación en 1974, luego que ella denunciara control por parte de su esposo e infidelidades.

Después, se casó con Gregg Allman, del que se divorció a los nueve días, aunque luego se reconciliaron. En 1976, tuvo a su segundo hijo, Elijah, junto a Allman.

En la actualidad

Por la pandemia del COVID-19, Cher está en su casa de Malibú, California, Estados Unidos, acompañada por su hijo Elijah Blue. Además, dejó en suspenso parte de su gira Here We Go Again y su residencia en Las Vegas, donde presenta el espectáculo Classic Cher.

