Chris Evans más allá de los Avengers; conoce las películas que ha protagonizado

Chris Evans, que este 13 de junio es su cumpleaños, es uno de los actores más reconocidos de la industria fílmica de los últimos años, no solo por el carisma que ha demostrado fuera de los reflectores, sino también por haber formado parte de una de las franquicias más taquilleras de la historia, Avengers; sin embargo, el talento del originario de Boston también se puede apreciarse en otras producciones de Hollywood.

Conoce algunas de las películas en donde Chris Evans ha brillado fuera del manto del Capitán América.

Chris Evans formó parte de una de las franquicias del cine más importantes, Avengers. Foto: Twitter | Chris Evans

Not Another Teen Movie (2001)

A principios del siglo XXI, Chris Evans formó parte de Not Another Teen Movie (No es otra tonta película americana), producción que parodia a filmes como She´s all that (Ella es así); 10 Things I Hate About You (10 cosas que odio de ti) o The Breakfast Club (El club de los cinco); historias que se inclinan al drama juvenil con tintes románticos.

En esta producción, Evans interpreta al típico galán de preparatoria, Jake Wyler, que para ganar una apuesta deberá invitar a salir a la chica menos popular de la escuela.

La película, cargada de clichés y humor satírico se ha convertido en un referente para el actor.

The Perfect Score (2004)

Después de haber interpretado a un galán de preparatoria, Chris Evans vuelve a las aulas para formar parte de un grupo de estudiantes que deciden robar los resultados de unas pruebas muy importantes y así, obtener calificaciones perfectas.

La película no fue muy bien recibida por la crítica en su momento; sin embargo, con el paso del tiempo, el filme se ha convertido en un referente dentro de la trayectoria del actor y como dato adicional, esta es la primera vez que compartió créditos con Scarlett Johansson.

Sunshine (2007)

El cineasta británico Danny Boyle regresó al género de la ciencia ficción después de haber dirigido la aclamada cinta 28 Days Later (28 días después). En esta nueva aventura el británico contó con un reparto que incluía entre sus filas a Chris Evans.

Sunshine: alerta solar, narra la historia de un grupo de hombres y mujeres que buscan reactivar el Sol y para lograrlo deberán lanzar una bomba nuclear del tamaño de la Isla de Manhattan.

Evans interpreta a Mace, un ingeniero electrónico que tratará de cumplir la misión a pesar de los serios conflictos que surgen entre los tripulantes tras llegar a “zona muerta”.

La película tampoco recibió gran reconocimiento en su momento; sin embargo, poco a poco se ha convertido en un referente de la ciencia ficción.

Push (2009)

Después de haber interpretado a Johnny Storm en Fantastic Four (Los Cuatro Fantásticos) en 2005 y 2007, Evans vuelve al género de acción y ciencia ficción para encarnar a Nick Gan, un hombre con características sobrenaturales y cuya misión es la de localizar a una mujer con las mismas características que él antes de que una sospechosa organización llamada “División” lo haga.

Push o Héroes cuenta con las actuaciones de Camille Belle, Dakota Fanning y Djimon Hounsou.

Scott Pilgrim vs the World (2010)

Es una de las películas más emblemáticas de Chris Evans fuera del Universo Cinematográfico de Marvel.

La película se basa en el cómic del mismo nombre y en ella, Evans interpreta a Luca Lee, un famoso actor de Hollywood al que Scott Pilgrim debe enfrentar para lograr que su relación con Ramona Flowers funcione.

Snowpiercer (2013)

Antes de su apabullante éxito a principios de 2020, el director surcoreano Bong Joon-ho ya daba muestras de su talento tras las cámaras y una prueba de ello fue Snowpiercer (El expreso del miedo), película basada en la novela gráfica Le Transperceneige.

En este filme con tintes post apocalípticos y de ciencia ficción, Chris Evans interpreta a Curtis Everett, un miembro de clase baja que viaja a bordo de un tren que no puede parar de recorrer el mundo, pues éste ha quedado deshabitado debido a una terrible glaciación.

Cansado de abusos y falta de comida, Curtis lidera una revolución en contra de la clase de élite; es decir, los más privilegiados que viajan en la parte delantera del tren.

La actuación de Evans en esta película ha sido considerada como la mejor fuera del Universo Cinematográfico de Marvel y como dato adicional, Netflix acaba de estrenar una serie basada en la película del director surcoreano.

Before We Go (2014)

La película, también conocida como Antes de que te vayas, marcó el debut de Chris Evans como director y productor.

Ésta es una visión muy particular de Evans sobre el amor y las decisiones que suelen presentarse en la vida.

Gifted (2017)

En esta película, Chris Evans interpreta a Frank, un hombre soltero que debe criar a su sobrina Mary, una niña de siete años con extraordinarias habilidades para las matemáticas.

Mientras Frank intenta que su sobrina lleve una vida normal, su abuela hace lo posible para potenciar las habilidades de su nieta, aunque esto signifique que sacrifique su niñez.

Este drama fue dirigido por Marc Webb y en él se puede apreciar a Chris Evans como casi nunca se ha visto; es decir, fuera de los papeles heroicos y de acción.

Knives Out (2019)

Entre navajas y secretos, como también se le conoce, cuenta con uno de los repartos más sobresalientes de los últimos años; Ana de Armas, Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Michael Shannon, Toni Collette y Don Johnson.

El filme es un homenaje y a la vez parodia las historias policíacas de Agatha Christie.

Chris Evans da vida a Ransom Drysdale, el nieto de un rico escritor asesinado y cuyos indicios hacen suponer que él es el autor del crimen.

La película fue muy bien recibida por el público y contó con una nominación al Premio Oscar 2020 en la categoría de Mejor guion original.

El actor se ha convertido en uno de los más rentables de Hollywood y a lo largo de su trayectoria ha demostrado versatilidad para enrolarse en cualquier género, sin importar que su huella en el cine esté marcada por la presencia del Capitán América. ¿Cuál es tu película favorita de Chris Evans?

Chris Evans debutó como actor en 1997, apareciendo en un cortometraje. Foto: Twitter | Chris Evans

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?