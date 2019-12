Así son las múltiples facetas de Jude Law

Jude Law, llamado así por la canción de los Beatles "Hey Jude" y la novela de Thomas Hardy '"Jude the Obscure", comenzó a actuar en su adolescencia. Después se mudó al West End de Londres y de ahí a Broadway, luego a la televisión y finalmente a los papeles de cine.

Me gusta mucho trabajar intensamente. Creo que, encuentro más desafíos en eso". Jude Law, actor.

Uno de sus primeros papeles fue en la película de ciencia ficción “Existenz” del legendario director David Cronenberg, que fue bastante emocionante para él.

Debido a que ahora he hecho tantas buenas películas, fue una alegría para mí cuando pude sentarme una tarde y vi cada película”. Jude Law, actor.

El gran avance personal de Jude Law se produjo en el filme “The Talented Mr. Ripley” en 1999. Este fue un gran cambio en su carrera cinematográfica y le valió una nominación al Premio de la Academia.

Esa fue posiblemente la primera vez que interpreté a alguien que ciertamente tenía sus propios demonios, pero estaba confiado, feliz y ocupado. Fue realmente emocionante interpretar a alguien así. Fue muy agradable”. Jude Law, actor.

En 2004, el guapo actor protagonizó la nueva versión de la película “Alfie” que fue realizada en 1966. Su papel recibió muchas críticas y fue un fracaso en taquilla.

Me pareció una idea brillante porque la original fue muy exitosa. Y para mi experiencia, no funcionó del todo como yo quería pero así pasa”. Jude Law, actor.



Uno de los mayores éxitos de la estrella llegó en 2009, con la comedia de acción de Guy Ritchie "Sherlock Holmes". Jude interpretó al gran Dr. Watson junto a Robert Downey Jr.



Lo que es emocionante sobre Holmes y Watson, me gusta pensar, es que ambos tienen defectos. Ambos tienen sus problemas, ambos tienen sus lados oscuros". Jude Law, actor.



Al actor siempre le ha gustado incursionar en todas los géneros, desde "Anna Karenina" hasta la película para niños "Hugo", después actuó en la comedia de acción "Espía" y luego apareció en el filme "Genio".



Solo busco papeles que creo que serán un desafío, satisfactorios y divertidos, el hecho de que algunos de ellos hayan tenido lugar en una especie de mundos fantásticos es una coincidencia”. Jude Law, actor.

Jude Law puede captar la atención de su público en una amplia gama de roles. Quizás el único género que nunca ha abordado es el musical, pero hay una buena razón para eso.



A veces pienso que soy un cantante maravilloso, generalmente cuando estoy en la ducha, y porque no hay nadie cerca, pero probablemente sea algo bueno”. Jude Law, actor.

Por el momento no se sabe el próximo proyecto en el que participará el actor.

