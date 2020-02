Chloë Grace Moretz, la joven promesa de Hollywood

Nacida en Atlanta, Chloë Grace Moretz creció con 4 hermanos, hija de una enfermera y un cirujano plástico, comenzó su carrera a una edad muy temprana.

Crecí pensando en el cine, ya sabes. Mis videos caseros son las películas que hice desde que tenía seis años". Chloë Grace Moretz, actriz

En 2001, Chloë de 4 años debutó en la serie de televisión “The Guardian”. Después su familia se mudó de Georgia a Nueva York para que su hermano Trevor pudiera asistir a la Escuela Profesional de Artes Escénicas, donde Chloë lo ayudaría a practicar sus líneas.

Más tarde puso sus propias ambiciones en espera y se convirtió en el entrenador de actuación de su hermana pequeña.

Siempre mantengo a mi familia a mí alrededor. Mantengo a buenas personas cerca de mi, con las que comparto los mismos ideales". Chloë Grace Moretz, actriz

Pero la verdadera fama llegó en 2010 cuando interpretó a Hit Girl en la película “Kick Ass”. También ha aparecido en películas como "If I Stay", "The Equalizer", "Brain On Fire" entre otras.

Una de las experiencias que ha contado la actriz es que cuando quería audicionar para que Martin Scorsese y la eligiera en la película “Hugo”, le dijeron que solo estaban aceptando actrices británicas, así que fingió acento inglés, sin embargo al final el director se dio cuenta pero consideró darle el papel.

Actualmente ella actúa frente a las estrellas más grandes. Algunas de sus películas recientes, como “Suspiria” y “Greta”, se estrenaron en los festivales más grandes del mundo.

Su vida amorosa

A pesar de que Chloë Grace Moretz es joven se le ha relacionado sentimentalmente con varios famosos.

Primero fue el actor infantil Greyson Chance con quien duró poco tiempo; después tuvo una relación más larga con Cameron Fuller. Sin embargo su relación más sonada fue la que tuvo con Brooklyn Beckham aunque también fue bastante corta.

Chloë Grace Moretz es una de las actrices más jóvenes y aclamadas de Hollywood.

