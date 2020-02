Conoce a Josh Brolin, el guapo actor detrás de Thanos

Josh Brolin es hijo del famoso actor de Hollywood James Brolin y Jane Cameron, una activista de vida silvestre, pero también es el hijastro de la reconocida actriz Barbra Streisand… sin embargo él se ha hecho famoso por su participación en múltiples películas de acción.

Brolin nació en la ciudad de Santa Mónica, California en 1968. Comenzó a actuar desde muy pequeño, su primera película fue "The Goonies", la cual rodó a la edad de 14 años.

Tal vez porque comencé a temprana edad, y lo he estado haciendo durante mucho tiempo sin una gran cantidad de éxito, creo que aprendí a ser feliz con eso, a veces recibes algunos golpes, pero ahora que las cosas tienen más éxito, puedes recibir golpes más grandes ". Josh Brolin, actor.

Sin embargo, temeroso su herencia familiar de actores y consciente de que sus habilidades actorales no estaban a la altura, Brolin decidió centrarse en roles más pequeños para mejorar su oficio.

Eventualmente, gracias a su arduo trabajo fue nominado al Oscar por su papel en el drama"Milk" de 2008.

Otra de sus inolvidables actuaciones fue la que realizó en "No Country For Old Men" de los hermanos Cohen, donde encarnó el papel principal.

Pensé: son los hermanos Coen, tengo que hacerlo mejor que en la última película, que no fueron los hermanos Cohen. Pero creo que siempre hay nervios… Me gustan los nervios, es como la sensación de que tienes que ponerte al día". Josh Brolin, actor

Brolin siempre ha tenido una reputación de chico malo, de hecho ha sido arrestado en numerosas ocasiones por peleas de bares e intoxicación pública, e incluso admitió haber estado involucrado en ilícitos durante su juventud para financiar su adicción a las drogas.

Para 1988, se casó con la actriz Alice Adair con quien tuvo dos hijos, no obstante, se divorciaron poco después del nacimiento de su segundo hijo.

En 2004, Josh se casó por segunda ocasión con la actriz Diane Lane, pero sólo cuatro meses después de haberse comprometido, Lane llamó a la policía y Brolin fue arrestado por agresión doméstica. Tiempo después, la pareja calificó el incidente como un "malentendido".

El actor continuó luchando contra sus demonios, pero un arresto por intoxicación pública en 2013 resultó ser el motivo para que Lane decidiera divorciarse de Brolin ese mismo año.

Después de someterse a recuperación por sus adicciones, Josh cayó en un romance sorpresa con su asistente, Kathryn Boyd, con quien también contrajo matrimonio en septiembre de 2016. En 2018, la pareja anunció que estaba esperando su primer hijo juntos.

Además de convertirse en padre por tercera vez, 2018 también fue un gran año para la carrera profesional de Brolin, con cuatro grandes éxitos de taquilla que llegaron a los cines.

Lo más notable es retratar al villano Thanos en la última entrega de "Avengers" y asumir el papel de Cable en la película de súper héroes "Deadpool 2".

En la cinta "Wall Street: Money Never Sleeps", el actor dio vida a un exitoso corredor de bolsa, pero en la vida real, jugar en el mercado es uno de sus pasatiempos.



Fundó un sitio web de probabilidad de acciones con un socio en 2007, y se dice que durante unos años hizo más con su negociación diaria que con sus papeles en películas.



Josh Brolin es miembro de la realeza de Hollywood, actor nominado al Oscar y un exitoso corredor de bolsa… Tal parece que no hay nada que este guapo actor no pueda hacer.

No puedo imaginar nada mejor que esto. Es un buen momento en este momento". Josh Brolin, actor

