De músico a superhéroe, así la carrera de Jeremy Renner

El galán de Hollywood, Jeremy Renner se volvió famoso por interpretar a “Hawkeye” en las películas del Universo cinematográfico de Marvel.

El actor nació en Modesto, California y es el mayor de siete hermanos, su padre tenía un boliche, por lo que la futura estrella y su hermana jugaron competitivamente durante la adolescencia.

Jeremy Renner era un niño tímido y al principio le gustaba más la música que la actuación, por lo que pasaba su tiempo libre tocando la batería en una banda.

A la estrella de múltiples talentos también le gusta cantar, e incluso grabó pistas para varias de sus películas, incluyendo “North Country” y “The Assassination of Jesse James By the Coward Robert Ford”.

Sus padres se divorciaron cuando él tenía 10 años y aunque permanecieron cerca y su padre incluso compró una casa al otro lado de la calle de la familia, Jeremy Renner tuvo problemas de ira.

Cuando creció, estudió ciencias de la computación y criminología con el objetivo de controlar su ira, sin embargo tiempo después se dio cuenta que la actuación era lo que realmente quería.

En su juventud, Jeremy Renner se enfrentó a muchas carencias, vivía en una casa sin electricidad y en varias ocasiones ha comentado que solo se sostenía con 10 dólares al mes.

En el camino comenzó un negocio paralelo con un amigo que estaba renovando casas y encontró trabajo como maquillista, gracias a su experiencia en el teatro.

Algunas de las películas en las que ha participado Jeremy Renner son: “Misión imposible: Protocolo fantasma”, “Hansel y Gretel”, “The Bourne Legacy” y “American Hustle”. También fue nominado en dos ocasiones al Oscar como mejor actor por la película “En tierra hostil” y como mejor actor de reparto por “The Town”.

El próximo proyecto en el que el actor participará será en la serie de su personaje "Hawkeye" que debutará en otoño de 2021 en Disney+.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?