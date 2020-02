Kate Mara, la actriz ubicada por su rostro más que por su nombre

Aunque Kate Mara nació en una dinastía deportiva, la familia de su padre fundó y es propietaria del equipo de fútbol de los New York Giants, mientras que el lado de su madre está muy involucrado con los Pittsburgh Steelers, omitió unirse al negocio familiar cuando se enamoró de la actuación a una edad temprana.

Después de la escuela secundaria, en lugar de asistir a una universidad, se dirigió a Hollywood, donde más tarde fue compañera de cuarto de su hermana menor Rooney Mara, quien también es una estrella exitosa.

Ambas hermanas lucharon al principio, aunque la Kate finalmente consiguió una serie de impresionantes papeles secundarios, convirtiéndose en una de esas actrices que todos ubicaban pero no sabían su nombre.

Realmente no me reconocen tan a menudo. Usualmente no me llaman por mi verdadero nombre”. Kate Mara, actriz

Kate es una gran amante de los animales y ha vivido un estilo de vida vegano durante años, lo que la ha ayudado a bajar de peso.

La actriz también es una firme defensora de la marca de moda vegana de su hermana Rooney, y orgullosamente habló sobre la colección que esta hecha sin ningún producto animal.

Siento que si no estás realmente cómoda con lo que traes puesto, no lo emites. Por lo tanto, siempre me aseguro de que eso sea lo más importante para mí". Kate Mara, actriz

La actriz ha salido en programas como “American Horror Story: Murder House”, “CSI: Miami”, “Law & Order”, “Boston Public”, entre otros.

