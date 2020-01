La multifacética carrera de Emily Blunt

Puede parecer que la belleza británica lo hizo, con una familia amorosa, un nombre familiar y una carrera imparable, pero su vida no siempre ha sido fácil.

Emily Blunt nació en Londres, Inglaterra y cuando era pequeña sufrió un grave impedimento del habla que se resolvió hasta los 12 años, gracias a que una de sus maestras le sugirió que intentara actuar.

Después de algunos entrenamientos, Emily Blunt descubrió que fingir ser otra persona y asumir ciertos acentos le ayudó a superar el tartamudeo.

Sin embargo, ella nunca dejó que este problema la desanimara y se convirtió en una mujer con muchos talentos, siendo reconocida como una cantante muy fuerte y la musa de su exnovio Michael Bublé, quien la presentó en su álbum “Call Me Irresponsible”, donde cantó al final de la canción 'Me And Mrs. Jones'.

Como actriz, Emily Blunt ha interpretado diversos papeles, primero comenzó en los típicos dramas británicos pero después hizo películas como “Edge of Tomorrow” en donde demostró que los personajes de acción también se le dan.

Siento que solo porque disparé un arma en un par de películas, la gente piensa que soy estrella de acción. No lo sé. Es genial”. Emily Blunt, actriz

La actriz también ha confesado que ama los papeles en películas basadas en cuentos de hadas como “Into The Woods” y “The Huntsman: Winter's War”, aunque no siempre ha sido fanática de ellos.

Cuando era niña siempre me asustaban los cuentos de hadas. Siempre tuve miedo de perderme de niña en el bosque y comer las migajas”. Emily Blunt, actriz



Sin embargo, Emily Blunt piensa que las personas ya no parece que tengan sueños debido a todas las cosas terribles que suceden en el mundo diariamente.

Emily Blunt, actriz

Emily Blunt ha salido en muchas películas y su forma de ser tanto fuera como dentro de la pantalla ha hecho que sea una de las actrices favoritas de Hollywood.



