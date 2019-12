Lo que no sabías de Kristen Bell, la voz de la princesa Anna en "Frozen"

Kristen Anne Bell no sólo es una actriz de Hollywood y la voz de la princesa Anna en la película de "Frozen", también es una reconocida defensora de los animales y otras causas sociales. Hoy, en Close Up, les traemos algunas curiosidades que seguro no sabías de esta famosa.

Su infancia

Cuando era niña, odiaba su primer nombre, por lo que decidió sólo usar Anne, hasta que llegó a la escuela secundaria.

Bell nació en los suburbios de Detroit, Michigan, y aunque sus padres se divorciaron cuando ella tenía solo dos años, su madre impulsó su carrera de modelaje después de que sus amigos comentaron cuán fotogénica era la joven Kristen; por lo que a la edad de 13 años, ella tenía un agente y actuaba en comerciales.

Posteriormente, estudió teatro musical en la universidad, pero se retiró antes de graduarse para hacer su debut en Broadway.

Kristen Bell es vegetaría por su causa a favor de los derechos de los animales. Foto: Hollywood

Protección a los animales

La actriz famosa por su eterno aspecto juvenil, apoya organizaciones dedicadas a proteger a los animales y a rescatar a los niños soldados en África. De hecho, su respeto a la vida de los animales la llevó a ser una vegetariana comprometida desde que tenía 11 años, y vegana desde 2012.

En varias ocasiones, Kristen Bell ha hablado sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad con la intención de acompañar a otros con los mismos problemas.

Kristen Bell apoya a personas con depresión y ansiedad. Foto: Hollywood

Su familia

La voz de la princesa Anna está casada con Dax Shepard, y juntos decidieron retrasar su propia boda hasta que el matrimonio homosexual fuera legal en su estado natal de California. Finalmente, se casaron en 2013 y tienen dos hijas llamadas: Lincoln y Delta.

En 2014 la pareja se preocupó por la privacidad y la seguridad de sus pequeñas, quienes, de acuerdo con la pareja, no eligieron una vida pública. Por lo que Shepard y Bell encabezaron un boicot contra las revistas que imprimen fotos de niños famosos tomadas por paparazzi.

A partir de esto, grandes compañías como People and Entertainment Tonight prohibieron las fotos, y muchas estrellas han agradecido haber tomado esta posición.

