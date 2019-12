Como gemelas: Miss India es idéntica a Eiza González

¿Eiza González tiene una doble? Eso sugieren las redes sociales, donde el parecido entre la actriz mexicana y Miss India, Vartika Singh, se ha vuelto tendencia.

Y es que el parecido entre Eiza y Miss India es muy evidente cuando se colocan sus fotografías de perfil. La cara, labios, nariz y cejas de ambas hacen evidente su gran parecido; por si fuera poco, su enorme belleza resalta sin lugar a dudas.

¿Quién es Miss India, la "doble" de Eiza González?

Miss India representó a su nación este 2019 en la edición 68 del certamen más prestigioso de belleza, Miss Universo, donde llegó a ser de las 20 finalistas. Vartika Singh, también dedicada al modelaje, nació el 27 de agosto de 1993 en Lucknow, Uttar Pradesh.

Trayectoria de Eiza González

El pasado 16 de noviembre, Eiza González fue reconocida con el premio International Star Award por su contribución a la visibilidad latina en Estados Unidos, en el marco de la octava edición del Festival Internacional de Los Cabos.

Me siento feliz de estar aquí con mi gente. Gracias por fijarse en mi trabajo y espero seguir contando historias que rompan con las barreras..." Eiza González, actriz

González dijo que no hace cine mexicano no porque no quiera, sino porque no la invitan, lo cual la desilusiona e incluso le resulta un tanto frustrante.

La artista, quien desde hace seis años dejó su tierra natal para emprender una carrera en Hollywood, donde ha participado en algunos filmes, reconoció que los directores mexicanos no la voltean a ver para alguna historia, “sólo llegan conmigo para hacer televisión, lo cual no me molesta".

Foto: Uno TV Foto: Uno TV

Sé que los tiempos en televisión son de muchos meses y no quiero estar tanto tiempo así, porque lo que deseo es hacer cine”, Eiza González

¿Ustedes qué piensan: Eiza González y Miss India son como dos gotas de agua?

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?