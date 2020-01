Con 59.17 mdd, “Bad boys for life” conquista la taquilla en EU

El regreso de los detectives “Mike Lowrey” (Will Smith) y “Marcus Burnett” (Martin Lawrence) en la película Bad boys for life conquistó a taquilla de Estados Unidos (EU), al generar ingresos de 59.17 millones de dólares, colocándose como uno de los filmes más exitosos de la temporada.

En la última entrega de la trilogía de Bad boys, los detectives trabajarán con el nuevo equipo de élite de AMMO, del departamento de la policía, para acabar con “Armando Armas”, el líder de un peligroso cartel de drogas que, a través de sus actividades ilícitas, se enriquece y afecta a la sociedad.

Con Robert Downey Jr. como protagonista, la cinta Dolittle, en la que deja atrás su personaje de "Iron Man" para dar vida a la reinvención del clásico cuento del hombre que podía hablar con los animales, obtuvo ingresos de 22.53 millones de dólares en su debut en cartelera de Estados Unidos.

De acuerdo con Box Office, en tercer lugar, se ubicó el filme ganador de dos Globos de Oro, 1917, del director británico Sam Mendes, al sumar 22.14 millones de dólares a su estimado nacional de 81.61 millones de dólares.

La tercera entrega del fantástico mundo de Jumanji, dirigida por Jake Kasdan, obtuvo ingresos de 9.56 millones de dólares durante este fin de semana para un total de 271.48 millones desde su estreno el pasado 13 de diciembre en cuatro mil 227 salas de cine.

A su vez, la última entrega de la franquicia de Star Wars dirigida por J. J. Abrams sumó otros 8.37 millones de dólares a su acumulado de 494.24 millones de dólares, mientras que a nivel internacional tiene 534.60 millones, para un total de mil 28.84 millones en todo el mundo.

Buscando justicia (Just mercy) de Destin Daniel Cretton; Mujercitas (Little women) dirigido por Greta Gerwig; Entre secretos y navajas (Knives out), de Rian Johnson; Socias en guerra (Like a boss), donde la actriz mexicana Salma Hayek se convierte en una pelirroja magnate de la industria de los cosméticos; y Frozen 2, de Jennifer Lee y Chris Buck son los títulos que completan la lista de las más taquilleras del fin de semana.

