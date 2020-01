Con estas imágenes Barack Obama declara su amor y felicita a Michelle

"En cada escena, eres mi estrella @MichelleObama! ¡Feliz cumpleaños bebe!". Con este mensaje y una serie de tiernas fotografías el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicito a su esposa y exprimera dama, Michelle Obama, por su cumpleaños número 56.

En cada escena, eres mi estrella @MichelleObama! ¡Feliz cumpleaños bebe!".

Las cuatro fotografías muestran la relación que mantiene la pareja, en las imágenes se ven abrazados y sonriendo.

El mandatario compartió esta felicitación a través de Instagram, Facebook y Twitter, donde cientos de personas han felicitado al matrimonio.

Barack Obama y otros mensajes para Michelle en redes

Pero este mensaje no es el primero que dedica el exmandatario a su esposa, en 2019 Obama le escribió en redes sociales:

Lo sabía entonces y estoy totalmente convencido de ello hoy —eres única, Michelle. ¡Feliz cumpleaños!".

Y lo acompaño de una fotografía de su juventud donde están abrazados.

La historia de amor de Michelle y Barack Obama

Durante una entrevista televisiva en 2018, Michelle dijo que conoció a su ahora esposo en un despacho de Chicago donde ambos trabajaban.

Y entonces hace su ingreso Barack Obama. Y Barack Obama siempre ha caminado como Barack Obama… Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Tenía ese andar… Yo pensé: 'Muchacho, eres guapo'".

Abogada graduada en la Universidad de Harvard, Michelle fue por un tiempo la mentora de Barack y por ello se negó aceptar salir con él; sin embargo, los encantos del expresidente estadounidense.

Me decía: 'Estás loca, tendríamos que salir juntos. Tú me gustas, yo te gusto'. Eso me encantó de él: era muy directo. No andaba con vueltas".

Michelle dijo que acepto salir con él en 1989. Luego la relación se hizo cada vez más fuerte y dos años después contrajeron matrimonio y tuvieron dos hijas: Malia Obama y Sasha Obama

