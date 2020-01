Con este mensaje, The Cranberries recuerda a Dolores O’Riordan

A dos años de la muerte de Dolores O’Riordan, cantante de la banda irlandesa The Cranberries, la agrupación recordó a su vocalista con un mensaje en redes sociales.

El baterista Fergal Lawler escribió un mensaje en el que recordó a O'Riordan, quien hace dos años fue encontrada sumergida en la tina del baño de su cuarto en el Hotel Hilton en Park Lane, de Londres; su muerte fue declarada a las 9:16 horas.

Ferg aquí. Es difícil creer que hayan pasado dos años desde la muerte de Dolores. Linger estaba tocando en la radio esta mañana, escuchando que era triste + edificante. Triste porque ha fallecido pero alentador porque siempre estará con nosotros a través de su voz y sus canciones". The Cranberries

La muerte de Dolores O’Riordan

Los resultados de la autopsia, revelados en mayo de 2018, señalaron que la cantante pudo haber muerto de manera accidental, pues “se ahogó como resultado de la intoxicación con alcohol”.

En enero pasado, The Cranberries lanzó su sencillo All over now, de su disco In the end, en “honor a nuestra querida amiga y compañera de banda Dolores”.

La formación musical estuvo trabajando en el álbum In the end antes del deceso de Dolores, quien había grabado las voces de 11 composiciones.

Algunos datos de Dolores O’Riordan

Linger, fue la primera canción que escribió después de unirse a The Cranberries .

. Aunque muchas son las canciones que les dieron fama, una de las más representativas fue Zombie, que nace como protesta por un atentado terrorista en una localidad inglesa en 1993, donde murieron dos niños, así como el conflicto en Irlanda del Norte.

En el año 2006 fue incluida en la lista de las diez mujeres más ricas de Irlanda.

En 2014, O'Riordan fue acusada de agredir a tres policías y a un asistente en un vuelo de Nueva York a Irlanda. Se declaró culpable y tuvo que pagar una multa de seis mil 600 dólares.

