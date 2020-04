La actriz Olivia Cheng, de origen asiático, se ofreció recientemente a trabajar como voluntaria en Vancouver, donde dijo que vio a un hombre detenerse con su auto junto a una anciana china, bajar la ventanilla y gritarle “¡Esto es culpa tuya!”, antes de arrojarle basura a la mujer, por el brote delnuevo coronavirus (COVID-19).

El incidente enfureció a Cheng y también fue uno de los motivos por los que siente que es tan importante que las celebridades de origen asiático usen sus voces y se pronuncien contra los ataques a dicha comunidad.

No creo que podamos hacer como que esto no está pasando. Por ahora, no sería imprudente ser un poco más cuidadosos, quizá usar sistemas de compañerismo cuando sea posible para salir a comprar alimentos si no te sientes seguro”. Olivia Cheng, actriz de origen asiático

El FBI reportó un aumento en los crímenes de odio y el acoso contra los asiáticos estadounidenses desde el brote del nuevo coronavirus, que apareció en la ciudad de Wuhan, China, a finales del año pasado.

Por lo anterior, algunas personas han culpado a China y los asiáticos en general por la propagación del coronavirus. El mismo presidente Donald Trump lo ha llamado en ocasiones el “virus chino”.

En Nueva York, la fiscal general del estado, Letitia James, creó una línea de ayuda para reportar acoso y otros tipos de odio dirigidos a grupos específicos. Algunos de esos incidentes han sido filmados y publicados en redes sociales.

¿Qué dicen los artistas de los ataques a la comunidad asiática por el COVID-19?

El protagonista de Tigertail Tzi Ma informó que ha sido víctima de tal acoso. Recientemente estaba entrando a un supermercado en Pasadena, California, cuando un hombre en un auto lo confrontó.

El actor Alain Uy, de la serie de Hulu de próximo estreno Marvel’s Helstrom, temió desde un principio que ese tipo de incidentes ocurrirían tras la propagación del virus. “Una vez que este brote ocurrió en Wuhan, como que todos dijimos ‘OK, sabemos lo que esto va a significar’”, señaló el actor nacido en Filipinas.

La copresentadora de The Real, Jeannie Mai, quien tiene ascendencia vietnamita y china, reveló recientemente que por primera vez necesitó que alguien revisara sus redes sociales para borrar comentarios racistas.

El actor de The Good Doctor, Will Yun Lee incluso se pone nervioso de llevar a su hijo al supermercado: “Mi esposa es caucásica, pero mi hijo es mitad coreano y mitad blanco. Pero se ve muy asiático”.

Ma y otros famosos han decidido alzar la voz y trabajar para combatir la ignorancia y el acoso. Ma se unió a la actriz Celia Au y otras celebridades e influencers en la reciente campaña “Wash the Hate” (Lava el Odio) creada por IW Group, una agencia de mercadotecnia enfocada en asiáticos estadounidenses.

“Si puedo iniciar la conversación, ¿por qué no?”, dijo Au, quien también nació en Hong Kong. “Si no hablamos al respecto, entonces no se hablará para nada de esto”.

