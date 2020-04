Gemma Marín es una actriz española que antes era enfermera, así que decidió mandar su currículum a varios hospitales de Madrid, España, para poder ayudar a los pacientes infectados de coronavirus.

Mandé mi currículum, les dije a todos los hospitales que si me necesitaban estaba disponible a pesar de que no había trabajado de eso desde hace diez años”. Gemma Marín, actriz

La famosa contó que al día siguiente de eso, le llamaron para ver si se podía presentar a trabajar en el Hospital Universitario 12 de Octubre.

Estoy en España, viviendo en Madrid, una de las ciudades más afectadas por coronavirus, no me podía quedar en casa sabiendo que algo así esta pasando”. Gemma Marín, actriz

A través de sus redes sociales, también expresó su sentir y dijo que a pesar de que se siente preocupada por tener dos hijas pequeñas, tomará todas las precauciones necesarias para que se mantengan saludables.

No es época de miedos, es tiempo de responsabilidad y empatía, juntos acabaremos con esto, y cuando acabe seremos más fuertes”. Gemma Marín, actriz

También incitó a sus seguidores de Instagram a que se queden en casa, ya que la situación es realmente grave y complicada.

5 minutos en cualquier planta de hospital serían suficientes para que aquellos que siguen saliendo a las calles tomarán conciencia del problema al que nos enfrentamos”. Gemma Marín, actriz

Gemma espera que su ayuda sea útil, ya que los servicios médicos están saturados y los doctores no pueden atender a tantos pacientes, aunque también reveló que esta llegando más material para que los médicos puedan realizar su trabajo de mejor manera.

Parece que empiezan a llegar los refuerzos en forma de material, sanitarios protegidos son más pacientes atendidos. Tardaremos más o tardaremos menos, pero esta batalla la vamos a ganar”. Gemma Marín, actriz

Marín es conocida por su trabajo como actriz y ha aparecido en las películas 'Tierra de lobos', 'Cuenta atrás' y 'Drones Don't Fly When the Sky is Grey'.

También se ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus videos de baile viral, contando con más de 299 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Coronavirus en España

En España hay más de 110 mil infectados de coronavirus y han muerto alrededor de 10 mil personas. La región más afectada sigue siendo Madrid, seguida de Cataluña.

En el mundo hay más de 900 mil casos de COVID-19 y han muerto más de 47 mil personas.

