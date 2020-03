Coronavirus afecta a James Bond: postergan estreno de última película

El estreno de la más reciente entrega de la saga del Agente secreto 007, "James Bond: No Time To Die” (“Sin tiempo para morir”), no llegará a los cines en la fecha prevista debido a la propagación del coronavirus en diversos países, informaron los productores de la cinta.

Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, productores de la cinta, y las compañías cinematográficas MGM y Universal anunciaron que el estreno de la película será hasta noviembre de este año y no en abril como se tenía previsto.

Será hasta el 25 de noviembre que “Sin tiempo para morir” llegue a las salas de cine mundiales. Mientras que para el Reino Unido será el 12 de ese mismo mes.

La preocupación por los brotes de coronavirus fuera de China llevó a los productores de la película del Agente secreto 007, James Bond a plantearse el cambio de fecha para el estreno de la cinta.

Esta decisión no es nueva, pues se venía gestando desde hace un par de días. Además, se sumó una carta publicada por los fanáticos de las hazañas del Agente secreto 007, quienes pidieron considerar la emergencia por la nueva cepa del virus.

Es hora de poner la salud pública por encima de las agendas publicitarias de estreno y el costo de cancelar eventos publicitarios”, decía la carta de los fanáticos a los productores.

Cancelan promoción de James Bond en varios países por coronavirus

Como consecuencia del coronavirus, los creadores de la cinta de James Bond cancelaron planes de promoción en China, Japón y Corea del Sur.

Además, las películas de James Bond perciben una porción significativa de sus ganancias en los mercados internacionales. La última entrega de la serie, “Spectre” (“007: Spectre”), recaudó más de 679 millones de dólares en el extranjero en 2015, de los cuales 84 millones provinieron de China, país epicentro del coronavirus y que suma ya más de 80 mil contagios.

Otras películas afectadas por el coronavirus

Ésta no es la primera producción cinematográfica que se ha visto afectada por el coronavirus, La semana pasada, Paramount Pictures detuvo la producción de la séptima cinta de “Mission: Impossible” (“Misión imposible”), que tenía previsto filmar en Venecia, Italia. El estudio también pospuso el estreno de “Sonic the Hedgehog” (“Sonic: la película”) en China.

