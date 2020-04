La pandemia de coronavirus COVID-19 ha golpeado a varios negocios debido a las medidas de aislamiento y restricción social, la industria de los cómics es una de las más golpeadas, por lo que sus creadores se han dado a la tarea de rescatarla.

Para esto, creadores, escritores y dibujantes, han organizado subastas a través de redes sociales donde ofertan distintos artículos para que las tiendas especializadas, que por el momento se encuentran cerradas, no resientan aún más el aislamiento por el coronavirus.

Con la campaña #creators4comics, los artistas buscan hacerle frente al COVID-19.

Al rescate de los cómics...

Jim Lee editor y director creativo de DC Comics, quien está completamente inmerso en la industria del cómic, está intensificando su juego a lo grande. Además de su difícil horario de trabajo, está dibujando obras de arte originales para vender a los fanáticos y salvar las tiendas de cómics en todo Estados Unidos.

Lee se ha planteado el desafío de crear 60 piezas de arte en 60 días, cada pieza le llevará alrededor de 6 horas al día y las venderá en una subasta durante la pandemia de COVID-19.

Creo que he hecho alrededor de 15, 12 han sido subastados. Hemos recaudado hasta ahora más de 125 mil dólares, así que si nos mantenemos en esta trayectoria actual, ya sabes, creo que esperamos romper la mitad un millón de dólares y eso es además de los 250 mil que DC ha donado a este fondo que apoyará a las tiendas de cómics que lo necesitan, ¿verdad?", Jim Lee, editor y director creativo de DC Comics

La industria del cómic se enfrenta a algunos de sus desafíos más difíciles en años. No solo se cierran las tiendas convencionales, sino que no hay forma de conseguir material nuevo para los fanáticos de los cómics.

Lee dijo: "Tenemos un distribuidor, un distribuidor exclusivo y han sido cerrados, por lo que han cerrado temporalmente sus puertas para que haya demanda, pero no hay suministro, por lo que no podemos llevar nuestros libros de nuestras impresoras a las diferentes tiendas de los alrededores. el país.”

Hemos reunido no solo a los creadores, sino a toda nuestra comunidad de cómics para ir a Twitter, subastar artículos realmente locos, increíbles, exclusivos y únicos, desde libros firmados hasta chats de video uno a uno con creadores y subastarlos para beneficiarlos tiendas de cómics", dijo el escritor de cómics y cocreador de #creators4comics Sam Humphries.

"Desde el lanzamiento, todavía estamos tratando de controlar exactamente cuántas subastas hay, pero no podríamos estar más contentos porque eso solo significa más dinero para las tiendas de cómics y vendedores de libros independientes. No estoy por lo general me gusta esto, pero hoy soy un bastardo codicioso, pero todo por una buena causa. Solo quiero más dinero”, añadió el escritor.

Edward Greenberg es uno de los propietarios de tiendas de cómics que los creadores están tratando de salvar. Dirige tres tiendas en el área de Los Ángeles llamadas 'Collector's Paradise' y le preocupa que si las tiendas cierran, la industria irá con eso.

Somos una industria artesanal, solo hay entre dos y tres mil tiendas, que si perdemos de 10 a 15% de las tiendas, podríamos no tener una industria porque si los cómics se venden en cantidades que son cada vez menos , digamos, 10, 15%, las compañías podrían decidir que ya no vale la pena producir cómics porque sus márgenes son muy bajos”, señaló Greenberg.

Agregó que está trabajando cuatro veces más duro por el 20% de sus ingresos habituales, pero ya está encontrando formas únicas de sortear las pautas actuales. Se ha asociado con una compañía de pizzas para entregar sus cómics junto con sus pizzas.

Pero con la industria del cómic uniéndose, hay luz al final del túnel. DC Comics anunció este viernes 17 de abril que estaban trabajando con otros distribuidores ahora para sacar nuevas ediciones.

