Eminem donará un par de tenis Jordan 4 Retro Eminem Carhartt, para recaudar dinero por la lucha ante la propagación del nuevo coronavirus COVID-19.

Por medio de sus redes sociales, el cantante y productor estadounidense anunció que mientras estaba limpiando su armario encontró un par extra de la limitada edición que tiene un valor aproximado de 20 mil dólares (aproximadamente unos 476 mil pesos).

En 2015, se pusieron a la venta 10 pares de estas mismas zapatillas, cuyas ganancias fueron destinadas a la Fundación Marshall Mathers, que brinda apoyo a jóvenes de bajos recursos.

Estos son los tenis Jordan 4 Retro Eminem Carhartt. Foto: stockx.com

En esta ocasión, el dinero recaudado en la subasta será para el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19. El rapero anteriormente, a través de su fundación, creó un fondo para aliviar a los DJ de Michigan ante el coronavirus.

Por otra parte, Eminem -intérprete de Lose Yourself y My Name Is- ha contribuido a la lucha ante la pandemia al donar comidas a los trabajadores médicos en los hospitales de Detroit.

La pandemia de coronavirus ha provocado que muchas celebridades internacionales donen diferentes insumos médicos o dinero para apoyar, por ejemplo, Madonna donó 100 mil cubrebocas.

Mientras que, Shakira inspira a paramédicos, enfermeras, oficiales y otros miembros del personal de salud de todo el mundo con su éxito Waka waka, canción que se ha convertido en el himno para enfrentar el COVID-19.

