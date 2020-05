En Estados Unidos ya se fijó fecha para un concierto masivo, luego del confinamiento por COVID-19, que se llevará a cabo el 15 de mayo próximo en el estado de Arkansas, y que estará a cargo del cantante Travis McCready quien es líder de la banda de rock country Bishop Gunn.

El músico se presentará en el recinto TempleLive, cuyas autoridades tomarán las medidas preventivas necesarias para que el concierto sea seguro, pues se trata de una de las primeras presentaciones en Estados Unidos después del brote del COVID-19 que ha cobrado más de 80 mil vidas en ese país.

Medidas preventivas en concierto

El foro será previamente desinfectado, el aforo de personas será reducido en un 80%, pues su capacidad total alberga a mil 100 asistentes, pero esta vez solo dará acceso a 229 personas, todas deberán portar cubrebocas o bien podrán comprarlas en el espectáculo.

Además se tomará la temperatura una vez que hayan llegado al lugar.

Se continuará con la distancia social, por lo que los grupos de fans permanecerán a metro y medio de separación.

Cabe resaltar que el gobernador de ese estado, Asa Hutchinson, ordenó que todos los eventos se iban a permitir a partir del 18 de mayo, por lo que el concierto de Travis McCready no cumple con lo establecido por la jurisdicción de Arkansas. De acuerdo con The New York Times, el político envió por correo un declaración donde manifestó:

Este concierto no cumple con directivas del Departamento de Salud para lugares de entretenimiento en interiores. Aprecio que los propietarios del lugar trabajen para cumplir el distanciamiento social y el uso de máscaras para proteger a asistentes, pero este permanece fuera de la directiva pandémica del estado".

