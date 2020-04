Rita Wilson, esposa de Tom Hanks, apareció esta semana en el programa de televisión “CBS This Morning” para hablar sobre su experiencia con el coronavirus y cómo su cuerpo asimiló el medicamento que están mandando para controlar el COVID-19.

La famosa reveló que se sentía extremadamente cansada y que tuvo episodios de altas temperaturas.

Me sentí extremadamente adolorida, incómoda, no quería que me tocaran y luego comenzó la fiebre. Sufrí escalofríos como nunca antes”. Rita Wilson

Contó que experimentó varios efectos secundarios al tomar cloroquina, medicamento que algunos doctores han empleado para tratar el COVID-19 y que generalmente se utiliza para curar la malaria.

La fiebre se controló, pero la cloroquina tuvo efectos secundarios muy extremos. Tenía náuseas y vértigo y mis músculos se sentían muy débiles. Creo que la gente tiene que ser muy considerada con esa medicina. Realmente no sabemos si es útil en este caso”. Rita Wilson

También dijo que perdió el sentido del gusto y el olfato. Además explicó que tanto ella como su esposo donaron sangre para formar parte de un estudio que determinará si sus anticuerpos pueden servir para desarrollar una vacuna.

Estamos esperando esos resultados y otros para saber si podemos donar plasma para ayudar a otras personas". Rita Wilson

Evita la automedicación de la cloroquina

La Agencia Europea del Medicamento advirtió sobre el uso de la cloroquina y dijo que solamente se tiene que usar en ensayos clínicos o programas de uso de emergencia.

Además, la eficacia en el tratamiento de COVID-19 aún no se ha demostrado en los estudios.

Tom Hanks también reaparece

Tom Hanks regresó a la pantalla en un episodio especial del programa “Saturday Night Live” grabado desde su casa, donde dejó ver que se encuentra bien después de haber contraido coronavirus.

El actor reapareció en medio de la cocina de su casa, vestido con un traje oscuro y con cabello completamente corto.

Soy yo, nuestro viejo amigo. No se asusten, esta cabeza rapada era para una película. Ahora ya me está creciendo el pelo muy despacio”. Tom Hanks

El famoso dijo que se sentía contento de estar presentando el programa, a pesar de que fueran tiempos difíciles para todas las personas.

También habló sobre como pasó la cuarentena con su esposa, Rita Wilson, y afirmó que ahora los dos se encuentran muy bien de salud.

Estamos instalados, cómodos, como todos tendríamos que estarlo”. Tom Hanks

¿Cómo se contagiaron?

El 11 de marzo, Tom Hanks y Rita Wilson anunciaron a través de redes sociales que habían contraido coronavirus. Según lo que sus médicos les explicaron, ambos se contagiaron al mismo tiempo por haber estado en contacto con alguna personas infectada.

En ese momento los dos se encontraban en Australia, ya que el actor estaba en filmaciones, por lo que tuvieron que llevar su recuperación en ese país.

