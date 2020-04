El estudiante que aparece en el video seguro será reprobado por su profesor, y es que el “angelito” se quedó dormido en plena clase a distancia, derivado de las medidas de confinamiento y prevención de contagios de coronavirus (COVID-19).

El incidente sucedió en una ciudad de Argentina, de la cual no se tiene el dato. En la grabación, de menos de 10 segundos, se observa al estudiante completamente dormido. Su sueño era tal que, incluso, no se percató de que la clase ya había terminado:

“Esto no me había pasado nunca, se me duermen en las clases, pero nunca se me había dormido alguien en su cama”, relató el profesor

El gracioso momento fue captado gracias a que la cámara del estudiante lo estaba enfocando al momento de que se quedó profundamente dormido.

Debido a las medidas impuestas ante la pandemia de COVID-19, miles de estudiantes alrededor del mundo han tenido que tomar clases a distancia para no perder el ciclo escolar. No obstante, uno de los riesgos de esta modalidad educativa es que los alumnos podrían mermar su capacidad de atención.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?