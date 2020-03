Coronavirus golpea a otra estrella: actor Idris Elba da positivo

El actor británico de cine, teatro y televisión, Idris Elba, confirmó este lunes que obtuvo resultado positivo después de ser examinado por coronavirus durante el fin de semana, por lo que exhortó a la gente a practicar el distanciamiento social, a no caer en pánico y a poner de su parte para salir airosos de la situación.

En un video publicado en redes sociales, el actor Idris Elba, de 47 años, aseguró no haber presentado síntomas; sin embargo, se enteró de que una persona con la que tuvo contacto fue detectada con coronavirus, por lo que se hizo examinar de inmediato, y la mañana del lunes recibió el diagnóstico positivo.

Esta mañana obtuve un resultado positivo para coronavirus. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus. Quédese en casa y sea pragmático. Te mantendré informado sobre cómo estoy. Sin pánico.

Trabajar en equipo

Idris Elba exhortó a todos quienes se sientan enfermos a que se hagan la prueba de coronavirus, al tiempo que expresó su solidaridad con quienes padecen el padecimiento que se originó en China y que hasta ahora ha infectado al menos 175 mil 530 personas, con poco más de siete mil muertes en todo el mundo.

La estrella de "The Wire" también envió una palabra de solidaridad a quienes han perdido a un ser querido o a quienes han perdido su sustento económico al tener que cerrar sus negocios.

Vivimos en un mundo dividido ahora mismo, todos podemos sentirlo. Pero ahora es el momento de la solidaridad. Ahora es el momento de pensar en los demás".

