El director mexicano de cine, Guillermo del Toro, contó a través de sus redes sociales cuáles son las actividades que se encuentra haciendo en esta cuarentena. Por medio de un hilo de Twitter, el director señaló que se iba a enfocar en las cosas que ama.

He estado adentro por más de un mes. Autoimpuesto. He salido solo para necesidades primarias: alimentos, suministros, etc. Y he estado mirando y releyendo principalmente". Guillermo del Toro

El cineasta contó que ha estado viendo películas como “Death Takes a Holiday”, “Midnight”, “Hold back the Dawn” y “Stylist”.

En cuanto a las series que está disfrutando dijo que estaba viendo la serie “Altered Carbon”, basada en el libro del escritor de ciencia ficción Richard Morgan. También recomendó “Fleabag”, que protagoniza la actriz británica Phoebe Waller-Bridge y la tercera temporada de “Ozark”.

Dentro de sus libros favoritos confesó que los escritores Juan Rulfo, Hector Hugh Munro 'Saki', Oscar Wilde y Jorge Luis Borges son sus favoritos.

Recomendaciones para niños

El director de cine también emitió algunas recomendaciones para que los niños no se aburran. Dijo que pueden ver “Iron Giant”, “The Red Turtle” y “Adventure Time, Gravity Falls”.

Su convocatoria para hablar de cine con otros directores

Un día antes de que compartiera en sus redes sociales sobre sus pasatiempos en cuarentena, el director publicó una dinámica para conversar con otros cineastas acerca del séptimo arte.

Algunos de los que confirmaron fueron:

Edgar Wright (“Scott Pilgrim Vs The World”)

James Mangold (“Logan”)

Rian Johnson (“Star Wars: Episodio VIII”)

Scott Derrickson (“Doctor Strange”)

Joe Dante (“Gremlins”)

Peyton Redd (“Ant-Man”)

Brad Bird (“The Incredibles”)

A esta lista se han sumado otros grandes realizadores del séptimo arte y parece que todavía van a participar más cineastas.

Guillermo del Toro tiene más de 1.9 millones de seguidores en Twitter y siempre le ha gustado estar muy activo en sus redes sociales.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?