La estrella estadounidense, Jennifer Aniston, apareció en el programa Jimmy Kimmel Live, donde compartió como ha vivido estos días de distanciamiento social debido al coronavirus, ahí destacó que para ella no han sido problema y se ha mantenido ocupada realizando actividades en su hogar.

La actriz de la serie televisiva Friends, se describe como una persona con agorafobia:

Esto es una especie de sueño, no un sueño, obviamente es una pesadilla. Pero, personalmente, no ha sido un gran desafío”, refiriéndose al hecho de quedarse en casa y no poder salir por la crisis que actualmente se vive por el coronavirus .

Asimismo, compartió que lo más difícil es ver las noticias, ya que el tema del nuevo coronavirus COVID-19 es de lo que todo el tiempo se habla, por lo que, como medida de autocuidado, sólo ve las noticias por la mañana y la noche.

Jennifer Aniston, de 51 años, también reveló que su tarea favorita en casa es lavar los platos, ya que cuando lo realiza se lava las manos, además compartió que en esos días ha reorganizado su guardarropa, sin embargo, ha decidido llevar todo con calma:

Estaba loca la primera semana, y luego me di cuenta de que tenía que retirarme porque me iba a quedar sin armarios, ¡Treinta días más! Tengo que mantener el ritmo”, estableció Jennifer Aniston .

Finalmente, durante la trasmisión se contactó con la enfermera Kimball Fairbanks, que contrajo el coronavirus, le informó que la llamada era para darle un poco de alegría a su día, además, Jennifer Aniston le obsequió una tarjeta de regalo con diez mil dólares que le servirán para una tienda de comida que ofrece servicio en línea.

