La cantante estadounidense Lady Gaga y la organización benéfica Global Citizen recaudaron 35 millones de dólares (mdd) para la lucha contra el coronavirus (Orthocoronavirinae) y lanzarán un especial de televisión con invitados como Paul McCartney, J Balvin, Maluma y Billie Eilish.

Lady Gaga dijo el lunes que el dinero fue recaudado en siete días y beneficiará a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La estrella pop y Global Citizen también anunciaron el evento televisivo One World: Together At Home, para apoyar las medidas contra el coronavirus.

El especial será transmitido el 18 de abril a las 20:00 horas del este.

También se podrá ver en vivo por YouTube, Apple, Facebook, Instagram, Twitter y otras plataformas.

Quisiera reiterar nuestra profunda gratitud a la comunidad médica. Me duele y me conmueve mucho aquellos paramédicos, doctores y enfermeras que están durmiendo en sus autos para asegurarse de no contagiar a sus familiares o pacientes. Lo que están haciendo es ponerse en riesgo para ayudar al mundo y todos les hacemos un reconocimiento”. Lady Gaga .

Los invitados de Lady Gaga incluyen a:

Stevie Wonder

Andrea Bocelli

Elton John

David Beckham

John Legend

Eddie Vedder

Kerry Washington

Chris Martin, de Coldplay

Lady Gaga dijo que el dinero recaudado hasta ahora ayudará a conseguir el muy necesitado equipo médico para los trabajadores de la salud, y mejorar laboratorios, investigación y desarrollo de posibles medicamentos y vacunas para el COVID-19. Señaló que planea conseguir más dinero, pero explicó que el especial de televisión no es para recaudar fondos.

[=GALERIA=]

Hay tres cosas que son muy importantes que nos están ocurriendo a todos. Queremos celebrar y destacar la comunidad global singular y bondadosa que está surgiendo en este momento. Segundo, queremos subrayar la gravedad de este movimiento histórico y cultural sin precedentes. Y finalmente queremos celebrar e impulsar el poder del espíritu humano”. Lady Gaga.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?