La diva de los números uno, Mariah Carey, este viernes cumple 50 años y lo celebra cantando, cocinando, comprando online y ejercitándose en su gimnasio dentro de la mansión que tiene en Beverly Hills, pues se encuentra en aislamiento por el coronavirus.

Poseedora de un privilegiado registro vocal, así como de varios temas colocados en el número uno de las listas de popularidad, la cantante y actriz Mariah Carey, llega a los 50 años de edad manteniéndose como uno de los grandes iconos de la industria musical.

Mariah en Huntington, Nueva York, un 27 de marzo, la vendrían retos como demostrar que su rango vocal era propio y no consecuencia de arreglos en estudio: "Songbird Supreme", como también es conocida, dio al mundo su primer disco en vivo a cargo de la cadena MTV.

Aquí parte de la trayectoria de Mariah Carey

El 12 de junio de 1990, lanzó su álbum homónimo, del cual se desprendían temas como Vision of Love, There's Got to Be a Way y I Don't Wanna Cry, con los que logró posicionarse entre el gusto de la gente; el conocimiento vocal de la cantante sobre su propia voz no era fortuito, su madre, una cantante de ópera irlandesa, comenzó a enseñarle a temprana edad.

Para su primer álbum, Carey ya había logrado colocarse en el número uno de las listas de reproducción de Canadá y Estados Unidos, toda vez que, en Nueva Zelanda, Australia, Noruega y Reino Unido, se mantenían dentro de los primeros diez lugares. Aquel buen recibimiento, se reflejó en que le fueran otorgados dos premios Grammy en 1991, el primero como Mejor Artista Nuevo y el segundo, a Mejor Interpretación Pop Femenina.

Con el álbum Music Box, se anticipaba el gran éxito que la consolidaría como artista con el material Merry Christmas de 1994; Dreamlover, Hero y Without You/Never Forget You, temas con los que hacía gala de sus grandes registros vocales y su capacidad de transitar en diversas tonalidades y tesituras. Aquellos sencillos alcanzaron el número uno en diversas regiones, incluso lanzó una versión para Latinoamérica del tema Héroe.

El éxito que la acompañaría cada año de su amplia carrera, llegó con Merry Christmas, del que se desprendió el tema All I Want for Christmas is you, uno de los temas más populares de la temporada decembrina; Daydream, Butterfly, #1's y Rainbow, cerraron la que fue quizá, la década más prolífica en la trayectoria de la cantante.

En vísperas de un nuevo milenio, Mariah Carey tuvo la oportunidad de interpretar When you believe, al lado de Whitney Houston, tema con el que el compositor Stephen Schwartz se hizo del Óscar a Mejor Canción Original en 1998, sin embargo, la primera década del 2000 para la cantante, vino con todo un proceso de búsqueda y resurgimiento constante.

Cambios de su compañía disquera y el surgimiento de la propia, fueron los eventos que dieron la bienvenida a una nueva década a Mariah, quien en los siguientes diez años lanzó los álbumes Glitter, Charmbracelet, The Emancipation of Mimi, E=MC², Memoirs of an Imperfect Angel y Merry Christmas II You, al igual que realizó apariciones esporádicas en el séptimo arte.

Glitter y WiseGirls, fueron los primeros filmes en los que Mariah participó, empero fue hasta 2009, con la cinta Precious, que la crítica cinematográfica reconoció su trabajo actoral, recibiendo una nominación por el Sindicato de Actores, quienes no tardaron en volver a nominarla ahora como Mejor Actriz de Reparto por su participación en The Butler.

Pese a que la nueva década, de 2010 a 2020 llegó con nuevas estrellas en el pop, cada una de ellas citaba como una de sus grandes influencias a Mariah Carey, quien para entonces ya era uno de los grandes iconos de la música a nivel mundial, y con ello llegó su primera residencia en Las Vegas titulada #1 To Infinity, con 50 espectáculos realizados entre 2015 y 2017.

The Butterfly Returns, fue el nombre de su segunda residencia en Las Vegas, la cual inició el 5 de julio de 2018 y culminó el pasado domingo 29 de febrero, semanas antes de la propagación del nuevo coronavirus COVID-19, por el cual se ha mantenido resguardada en casa e invita a sus seguidores a hacer lo mismo, pero estar activos, además de compartir varios videos con ellos.

