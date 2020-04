Este lunes Meryl Streep protagonizó un divertido momento, cuando apareció borracha en una transmisión en vivo que se estaba haciendo por el cumpleaños del compositor Stephen Sondheim llamada "Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration" en medio de la cuarentena que se está viviendo por la pandemia de coronavirus.

La actriz se unió al concierto virtual a lado de las intérpretes Christine Baranksi y Audra McDonald. Durante el video se pudo ver como la actriz tomaba una copa de whisky mientras cantaba el tema “The Ladie Who Lunch", sin embargo hubo un momento en que el bebió directamente de la botella, causando asombro entre sus seguidores.

Los fanáticos de la actriz aplaudieron este momento, ya que en realidad refleja como se sienten las personas en la cuarentena por el coronavirus.

También celebraron que la famosa esté pasando de manera tan divertida el aislamiento social. “Meryl Streep es el amor de mi vida, eso es todo”, afirmó un seguidor. “Que gran actuación de ellas en bata y tomando alcohol”, dijo otro internauta

Y así cientos de reacciones se pudieron ver en redes sociales.

¿Qué más pasó en la transmisión?

Raúl Esparza fue el encargado de presentar la transmisión en vivo que pudo verse de forma gratuita a través de YouTube.

El mundo es un lugar duro y todos estamos buscando algo grande. Pues bien, Sondheim es la grandeza personificada”. Raúl Esparza, presentador

Stephen Sondheim, quien cumplió 90 años, ha sido galardonado con un Óscar, ocho Tony, ocho Grammy y un premio Pulitzer, es por eso que es considerado uno de los compositores estadounidenses más importantes.

Otros famosos que participaron en el homenaje fueron Jake Gyllenhaal y Neil Patrick Harris.

