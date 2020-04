Por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19),Ozzy Osbourne canceló el viaje que tenía planeado a Suiza, donde recibiría tratamiento para el párkinson, informó su esposa Sharon.

En entrevista para un programa de televisión, Sharon Osbourne señaló: “Tuvimos que cancelar nuestro viaje a Suiza. Estábamos destinados a ir el 8 de abril para su tratamiento, pero tuvimos que cancelarlo” por el coronavirus.

Ozzy Osbourne, exvocalista de Black Sabatah, y su familia toman todas las precauciones ante el COVID-19, ya que la enfermedad degenerativa que padece el cantante lo vuelve más vulnerable.

Simplemente estamos aguantando, como todos los demás, tratamos de mantener las distancias y estar tranquilos. Pero, sinceramente, estos tiempos me parecen aterradores. Creo que es un momento muy aterrador para vivir. Lloro todos los días cuando veo aumentar el número de muertos y cada vez más personas contraen el virus y me hundo. Tengo el corazón roto”. Sharon Osbourne, esposa de Ozzy

En febrero, el cantante dio a conocer la cancelación de su gira por Norteamérica debido a que viajaría en abril a Suiza para recibir su tratamiento médico, lo cual ya no será posible por las restricciones derivadas de la pandemia.

El 21 de enero, el legendario Ozzy Osbourne reveló que padece párkinson, y aseguró que ha sido un "choque" pero que está listo para volver a los escenarios.

El exlíder de la banda Black Sabbath dijo que fue diagnosticado después de sufrir una caída a comienzos de 2019 que lo obligó a someterse a una cirugía, que además le causó un daño en los nervios.

Ha sido un gran desafío para todos nosotros. Me siento mejor ahora que he hecho público que tengo párkinson, y solo espero que ellos (los fanáticos) me apoyen porque los necesito". Ozzy Osbourne

En ese sentido, Osbourne, de 71 años, dijo que estaba tomando una "gran cantidad de medicamentos" tanto para los daños de la cirugía como para el párkinson, pero que estaba ansioso por salir de gira otra vez.

