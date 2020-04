La actriz mexicana Danna Paola colocó un mensaje en su cuenta de Instagram junto a unas imágenes donde luce muy guapa; sin embargo, en el texto sugiere sentir miedo por la cuarentena provocada por el nuevo coronavirus (COVID-19).

En el post, Danna Paola hace una reflexión sobre el nuevo coronavirus, pandemia que cambia los hábitos de los seres humanos en todo el mundo.

Los ocultamos en el exterior dejándolos salir sin correa para que no molesten hasta volver a casa y tener que mirar al espejo encontrándote con ellos de nuevo a la luz de la luna. Y ahora, no podemos huir de ellos... no hay como omitirlos, aparecen como pesadillas y algunos son desconocidos, nos traicionan en un momento de vulnerabilidad, nos asustan y no podemos huir, ahora habrá que aprender de ellos, en esta realidad.” Danna Paola

El hilo conductor de Danna Paola en su comentario es el miedo a lo desconocido, como es el nuevo coronavirus (COVID-19); además, remata: “Aprender a convivir contigo y tus fantasmas, hará relucir hasta la estrella más incrédula”.

En ese contexto, la cantante colocó tres fotografías donde luce su increíble figura; la imagen que destaca es donde viste un short en color negro, tacones rojos, lentes de sol y una blusa que hace juego con tonalidades oscuras y rojas.

Las fotos lucen la espectacular figura de Danna Paola, que, al parecer, va dirección al aeropuerto.

