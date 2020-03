Coronavirus: serie Grey’s Anatomy dona su material sanitario a hospitales

El coronavirus ha obligado a suspender temporalmente las grabaciones de series y películas en Estados Unidos, pues el virus está afectando la vida de todas las personas en el mundo.

Sin embargo, Grey’s Anatomy, serie que narra distintas historias de doctores que trabajan en un hospital, anunció que todo el material sanitario que utiliza para las grabaciones lo donará a los hospitales que tengan escasez de material para combatir la pandemia de la COVID-19.

En Grey’s Anatomy tenemos un suministro de batas y guantes que también donaremos. Estamos abrumados por la gratitud de nuestros trabajadores sanitarios durante este periodo increíblemente difícil”. Equipo Grey’s Anatomy

Por su parte, la protagonista de la serie, Ellen Pompeo, agradeció a todos los médicos a través de sus redes sociales por la labor que están desempeñando ante esta crisis sanitaria.

Muchas personas tiene el privilegio de quedarse en sus casas y hacer cuarentena, pero los médicos y enfermeras no pueden hacerlo. Muchas gracias por cuidarnos, los amamos. Manténganse seguros.” Ellen Pompeo, actriz

Otras series que han donado material

Grey’s Anatomy no es la única serie de televisión que ha donado material para que los doctores puedan seguir combatiendo el coronavirus. Programas como Station 19, The Resident y The Good Doctor también han donado materiales esenciales.

Hemos tenido la suerte de tener unas 300 de las codiciadas mascarillas N95 y han sido donadas a nuestros bomberos locales”. Equipo Station 19

A través de Instagram un hospital estadounidense agradeció a todo el equipo de la serie The Resident por los materiales donados.

A todo el equipo de @theresidentonfox, gracias por esta donación increíblemente generosa de productos profesionales de nuestro set de rodaje”. Grady Hospital

Coronavirus

Hasta el momento, hay más de 250 mil infectados de coronavirus en el mundo y más de 10 mil personas han muerto, de acuerdo con AFP.

En México, el número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) es de 164.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?