A inicios de semana, Victoria Beckham fue duramente criticada tras despedir a los empleados de su compañía de ropa en medio de la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con uno de los medios británicos más importantes, la famosa se apegó al programa de emergencia del gobierno, sufragado con dinero de los contribuyentes, que consiste en ayudar a las empresas en crisis.

Así que la artista decidió suspender las labores y el sueldo de más de 30 de sus trabajadores, situación que causó un gran descontento, ya que la fortuna de los Beckham está valuada en más de 400 millones de dólares, por lo que se le recrimina estos despidos, debido a que ellos pudieron haberle pagado a los empleados con su dinero.

Este mismo medio señaló que Victoria es una de las mujeres más poderosas de Reino Unido y que se había “aprovechado” completamente del programa de rescate que propuso el gobierno británico por el coronavirus.

Le llueven críticas en redes sociales

Usuarios en redes sociales aprovecharon las últimas publicaciones de la diseñadora tanto en Instagram como en Twitter para externar sus quejas sobre los despidos que hizo y muchos la llamaron “egoísta”.

Mientras camina hacia los bolsillos del contribuyente para no pagar a su personal. A pesar de la reacción violenta que ha tenido, su equipo de relaciones públicas todavía no tiene sentido común para darse cuenta de que no deben publicar esto”.

Desesperados por más dinero somos nosotros. Tenga en cuenta a las personas que luchan”

Ver a todas estas personas y empresas ricas aprovechar el plan de licencia cuando no lo necesitan es horrible"

Fuentes cercanas a la famosa han revelado que está pasando por un mal momento y que se le hace injusto que la “critiquen” por algo que muchas empresas están haciendo.

Otros si pagan a sus empleados con su dinero personal

El cantante Ed Sheeran tiene un bar en Londres llamado "Bertie Blossoms", sin embargo el decidió seguirles pagando su sueldo con su dinero personal.

Lo mismo hizo el príncipe Carlos, quien tuvo que suspender a los 200 empleados de su fundación, pero él mismo de forma privada paga sus salarios.

